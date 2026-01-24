sábado 24 de enero 2026

El Dique Punta Negra cobra vida por las noches, mirá todas las actividades nocturnas que podés hacer

El dique puede visitarse, también durante la noche. Los paradores en el lugar ofrecen servicio de gastronomía para los visitantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dique punta negra de noche

Durante las cálidas noches de verano, el dique Punta Negra se consolida como una de las opciones preferidas para quienes buscan disfrutar del aire libre, los paisajes y una variada propuesta gastronómica en San Juan durante el verano.

Los integrantes de la Banda de Música del RIM 22 que ingresaron en 1985.
A 40 años del fatal accidente

El antes y después de la Banda de Música de la tragedia de El Tambolar, en fotos para el recuerdo eterno
si te despertaras siendo luciano castro, ¿que harias? asi respondieron los sanjuaninos
Tiempo pregunta

Si te despertaras siendo Luciano Castro, ¿qué harías? Así respondieron los sanjuaninos

El ingreso al dique Punta Negra está habilitado en cualquier horario para quienes deseen recorrer el lugar durante la noche, sin restricciones horarias. No obstante, es importante tener en cuenta que después de las 19 horas no se permite el acceso al perilago y que, a partir de las 20, se procede al desalojo total de las personas que se encuentren en las inmediaciones de ese sector. En cambio, el acceso a los paradores y miradores se encuentra liberado para su visita.

En el lugar funcionan lugares que ofrecen servicios gastronómicos para todos los gustos. Con propuestas que incluyen tragos, coctelería, comidas a la parrilla, hamburguesas, pizzas, sándwiches, panchos, bebidas y licuados. El horario de cierre es variable, aunque generalmente se extiende hasta pasada la medianoche.

Además, quienes visiten Punta Negra pueden disfrutar de los nuevos miradores inaugurados en el lanzamiento de la temporada 2026. Estas obras de infraestructura, financiadas con recursos provinciales, incluyeron la intervención integral de distintos puntos panorámicos. En los Miradores hay sector de sombrillas metálicas microperforadas que generan áreas de sombra y mobiliario, como mesas, bancos y basureros. Estos espacios fueron equipados con tecnología sustentable, incorporando estaciones solares para la carga de celulares e infladores solares.

De esta manera, Punta Negra se presenta como una alternativa ideal para disfrutar de las nochecitas de verano sanjuaninas, combinando naturaleza, gastronomía y nuevos espacios.

