sábado 24 de enero 2026

Pago semestral y anual en el IPV: estos son los descuentos disponibles

Los adjudicatarios pueden acceder a descuentos del 10 y 15 % abonando sus boletas en modalidad semestral o anual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ipv

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) informa a los adjudicatarios que, como cada año, se encuentra vigente el beneficio de acceder a descuentos especiales al abonar las boletas en modalidad semestral o anual. El beneficio rige desde el 2 de enero y hasta el 27 de febrero. El objetivo de esta medida es brindar beneficios económicos y facilitar el cumplimiento de los pagos de los beneficiarios de viviendas sociales en San Juan.

Los descuentos disponibles son del 10 % para el pago semestral y del 15 % para el pago anual, promoviendo un alivio económico para quienes elijan estas opciones.

image

El IPV ofrece varias alternativas para acceder a las boletas:

Ciudadano Digital: permite acceder a las boletas para el pago mensual, semestral y anual, como así también al total de la deuda.

Página web: ingresar a pagoboletas.sanjuan.gob.ar, donde se pueden descargar las boletas anuales, semestrales y del mes en curso hasta el día de su vencimiento.

Correo electrónico: solicitar las boletas o información de deudas enviando un correo a [email protected].

Atención presencial: retirar las boletas en las ventanillas de la Mesa de Atención Unificada (entrepiso, núcleo 4 del Centro Cívico) o en la Mesa de Informes, ubicada en la planta baja del mismo edificio.

Además, el IPV pone a disposición múltiples canales de pago para adaptarse a las necesidades de los adjudicatarios:

San Juan Servicios: permite pagar la cuota mensual con la boleta impresa o informando el DNI del titular de la vivienda. Las deudas solo pueden cancelarse con la boleta impresa.

Home Banking (Red Link): a través de las aplicaciones de los bancos adheridos, se puede pagar la cuota mensual, semestral y anual hasta el día de su vencimiento.

Plus Pago: este sistema permite abonar las boletas ingresando a la página del IPV.

Lotipago (agencias de quiniela): requiere presentar la boleta impresa para pagar cuotas mensuales o deudas.

Débito Automático: para los clientes del Banco San Juan, las cuotas se debitan directamente el día 15 de cada mes, con intentos adicionales a fin de mes y en el mes siguiente. Otros bancos realizan un único intento en la fecha del primer vencimiento.

