Rescataron a una familia varada en el Paso de Agua Negra

Personal de Vialidad Provincial rescató a una familia que quedó atrapada por una bajada de agua en la zona del arroyo San Javier, en el Paso Internacional por Agua Negra.

Operativos Municiones y armas prohibidas: dos detenidos en controles en el Paso de Agua Negra

Temporada 2025-2026 Repuntó el tránsito por el Paso de Agua Negra: en enero se duplicó la actividad

Según se informó, la familia quedó varada debido a una bajada creciente que impidió la circulación por el sector. Las tareas de asistencia se desarrollaron con maquinaria, lo que permitió que el vehículo pudiera continuar su marcha.

image

Detrás del auto rescatado se encontraban otros dos vehículos y una camioneta, que lograron pasar por el lugar sin mayores inconvenientes.

Los rescatados fueron una familia riojana que se desplazaba en una Chevrolet Tracker. En el vehículo viajaban cuatro personas: un hombre, su esposa, una bebé y una mujer mayor. Una camioneta logró rescatar a las dos mujeres y a la bebé, mientras que personal de Vialidad Provincial encontró al hombre varado junto al vehículo.