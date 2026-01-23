viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este viernes

Rescataron a una familia varada en el Paso de Agua Negra

Una familia riojana que se trasladaba en una Chevrolet Tracker quedó varada por una bajada de agua en el arroyo San Javier. Personal de Vialidad Provincial intervino con maquinaria y logró el rescate en el Paso Internacional por Agua Negra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-23 at 9.18.08 PM

Personal de Vialidad Provincial rescató a una familia que quedó atrapada por una bajada de agua en la zona del arroyo San Javier, en el Paso Internacional por Agua Negra.

Lee además
Balance: la actividad en el Paso de Agua Negra durante los primeros 19 días de 2026.
Temporada 2025-2026

Repuntó el tránsito por el Paso de Agua Negra: en enero se duplicó la actividad
Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra.
Operativos

Municiones y armas prohibidas: dos detenidos en controles en el Paso de Agua Negra

Según se informó, la familia quedó varada debido a una bajada creciente que impidió la circulación por el sector. Las tareas de asistencia se desarrollaron con maquinaria, lo que permitió que el vehículo pudiera continuar su marcha.

image

Detrás del auto rescatado se encontraban otros dos vehículos y una camioneta, que lograron pasar por el lugar sin mayores inconvenientes.

Los rescatados fueron una familia riojana que se desplazaba en una Chevrolet Tracker. En el vehículo viajaban cuatro personas: un hombre, su esposa, una bebé y una mujer mayor. Una camioneta logró rescatar a las dos mujeres y a la bebé, mientras que personal de Vialidad Provincial encontró al hombre varado junto al vehículo.

Temas
Seguí leyendo

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Así fue el titánico rescate en El Tambolar y el importante grupo que se creó en San Juan tras la tragedia

La fruta que sólo podés conseguir fresca en Chile y qué precios tienen en las verdulerías

Orrego, junto con organismos internacionales multilaterales de crédito en España

"A mí solamente se me ocurre...": el video made in Iglesia que circuló tras el temporal

En medio del calor sanjuanino, el gesto de un delivery a un policía se llevó los elogios en las redes

El paro que se levantó y la ola de dadores de sangre, los recuerdos que persisten entre los sobrevivientes de la tragedia de El Tambolar

Siguen apareciendo imágenes impactantes del granizo en Iglesia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Fotos: archivo Diario de Cuyo.
A 40 años

El paro que se levantó y la ola de dadores de sangre, los recuerdos que persisten entre los sobrevivientes de la tragedia de El Tambolar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.
Pronóstico

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Un niño herido, una de las fotos más impactantes expuesta en los medios.
Archivo

La tragedia de El Tambolar, en los medios: los titulares y las fotos del accidente vial con más fallecidos en San Juan

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Te Puede Interesar

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: archivo Diario de Cuyo video
A 40 años del fatal accidente

Así fue el titánico rescate en El Tambolar y el importante grupo que se creó en San Juan tras la tragedia

Imagen ilustrativa
Decisión judicial

Mandan al penal a un sanjuanino con sífilis y hepatitis que es acusado de violar a una mujer con retraso

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas
Procedimiento policial

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas

Rescataron a una familia varada en el Paso de Agua Negra
Este viernes

Rescataron a una familia varada en el Paso de Agua Negra