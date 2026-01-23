Rescataron a una familia varada en el Paso de Agua Negra

Personal de Vialidad Provincial rescató a una familia que quedó atrapada por una bajada de agua en la zona del arroyo San Javier, en el Paso Internacional por Agua Negra.
Una familia riojana que se trasladaba en una Chevrolet Tracker quedó varada por una bajada de agua en el arroyo San Javier. Personal de Vialidad Provincial intervino con maquinaria y logró el rescate en el Paso Internacional por Agua Negra.
Según se informó, la familia quedó varada debido a una bajada creciente que impidió la circulación por el sector. Las tareas de asistencia se desarrollaron con maquinaria, lo que permitió que el vehículo pudiera continuar su marcha.
Detrás del auto rescatado se encontraban otros dos vehículos y una camioneta, que lograron pasar por el lugar sin mayores inconvenientes.
Los rescatados fueron una familia riojana que se desplazaba en una Chevrolet Tracker. En el vehículo viajaban cuatro personas: un hombre, su esposa, una bebé y una mujer mayor. Una camioneta logró rescatar a las dos mujeres y a la bebé, mientras que personal de Vialidad Provincial encontró al hombre varado junto al vehículo.