El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Dos familiares se enfrentaron en un populoso barrio de Chimbas y hasta se amenazaron con armas de fuego. Tuvieron que intervenir patrullas policiales y se produjo una persecución que terminó con dos hermanos detenidos, a quienes secuestraron un revólver.

El hecho se registró en la tarde-noche de este viernes en Villa Unión, Chimbas, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una gresca entre familiares en la vía pública. Ante esa situación, se desplazaron al lugar móviles policiales de la Unidad Operativa Chimbas Sur y de la Comisaría 26ta.

Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un grupo de personas enfrentadas en plena calle y, en medio del desorden, una de las personas presentes advirtió a los uniformados que algunos de los involucrados tendrían un arma de fuego. Al notar la presencia policial, un hombre y una mujer emprendieron la huida hacia el fondo del lugar, lo que dio inicio a una corta persecución.

Finalmente, ambos fueron alcanzados y aprehendidos por el personal interviniente. En ese contexto, los policías constataron que los sospechosos habían ocultado debajo de una tabla un arma de fuego, un revólver calibre 38, la cual fue secuestrada en el lugar.

Los detenidos fueron identificados como José Gabriel Bazán Bajinay, domiciliado en el barrio Dorrego, y su hermana, Jenifer Bazán Bajinay. Por el hecho, se dio inicio a un procedimiento de Flagrancia por el delito de portación ilegal de arma de fuego.