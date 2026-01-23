La fruta que sólo podés conseguir fresca en Chile y qué precios tienen en las verdulerías

Con Tiempo de San Juan seguimos recorriendo Chile, uno de los destinos más elegidos por los sanjuaninos para vacacionar. Pasamos por una de las verdulerías más conocidas de la Avenida del Mar, en La Serena, y probamos una de las joyas chilenas: la papaya.

En plena temporada de papaya, probamos y pedimos recetas sobre cómo comer esta fruta que se vende como pan caliente. Por 3 mil pesos chilenos el kilo, es decir, unos 5 mil pesos argentinos, en la verdulería de María Anglélica, no solamente te venden la mejor papaya, sino que además te dan tips de cómo comerla: confitada o en conserva, es la favorita del país trasandino y de los turistas que llegan a visitarlo.

Los mangos, por otra parte, son exportados de Perú y su valor es de 6 mil pesos chilenos, unos 9 mil pesos argentinos.

La frutilla chilena, cultivada en La Serena, sin embargo, se llevó el podio de nuestras favoritas, por el tamaño y el dulzor.

En María Angélica también conocimos a Felipe, el nieto de la dueña que vende y conoce los precios como si hubiera nacido vendiendo y atendiendo a los turistas.

Mirá el video completo acá: