sábado 24 de enero 2026

Primera división

River arrancó el Apertura con un triunfo ajustado ante Barracas

El equipo de Gallardo se impuso 1-0 como visitante con un gol de Gonzalo Montiel y comenzó el 2026 con el pie derecho en el torneo local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
River Plate puso primera en el Torneo Apertura 2026 y lo hizo con una victoria trabajada. En el estadio Claudio Fabián Tapia, el conjunto de Marcelo Gallardo venció por 1 a 0 a Barracas Central, en un partido que dominó durante largos pasajes pero que recién pudo destrabar en el segundo tiempo.

Desde el inicio, el Millonario tomó el control del juego a partir de la posesión y la circulación de la pelota. Sin embargo, el primer tiempo no estuvo exento de polémica: a los 16 minutos, una acción dentro del área del Guapo encendió los reclamos visitantes, cuando Gastón Campi bloqueó un remate de Fausto Vera y River pidió penal por una mano que el árbitro decidió no sancionar.

La apertura del marcador llegó a los 13 minutos del complemento. Juan Fernando Quintero lanzó un centro preciso desde la banda y Gonzalo Montiel apareció por sorpresa para conectar de cabeza y marcar el único gol del encuentro.

En el tramo final, el partido ganó intensidad. Barracas fue en busca del empate y River tuvo espacios para liquidarlo, por lo que ambos equipos contaron con situaciones claras en un cierre vibrante.

Pensando en lo que viene, River tendrá su estreno como local en el Monumental el miércoles 28 de enero, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 20. Ese mismo día, Barracas Central viajará a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi, a partir de las 17.

El encuentro también dejó varias novedades en el once inicial del Millonario: el arquero Santiago Beltrán tuvo su debut oficial ante la ausencia de Franco Armani, lesionado, y además sumaron sus primeros minutos Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, los tres refuerzos incorporados para esta temporada.

