¡El goleador del ascenso volvió encendido!: gol de Fúnez y saldo positivo en el amistoso contra Godoy Cruz

San Martín sigue sumando rodaje en la pretemporada y este sábado dejó un balance más que alentador en su amistoso ante Godoy Cruz . En el Predio de Coquimbito , el Verdinegro mostró buenas sensaciones: se quedó con el primer partido por 2 a 1 y después cerró la jornada con un empate 1-1 en el segundo encuentro.

Tiempo en Mendoza Unión, con el cuchillo entre los dientes para buscar el boleto a la final del Regional

Qué regreso "Uno siempre vuelve donde fue feliz": la frase de San Martín para anunciar la vuelta de Nazareno Fúnez

La noticia destacada fue el regreso encendido de Nazareno Fúnez , el goleador del ascenso, que volvió a marcar y empieza a afinar la puntería de cara al arranque oficial. En el primer duelo, San Martín se impuso 2-1 gracias a los goles de Fúnez y Hernán Zuliani, en una prueba exigente frente al conjunto mendocino.

Para ese primer partido, Ariel Martos dispuso la siguiente formación inicial: Tejada; Murillo, Galván, Marchio, Zuliani; Pelaitay, Monje, Tejada, Rumbolo; Iachetti y Fúnez. En el complemento ingresaron Barrera, Acosta L. y Agüero, buscando variantes y rodaje para distintas piezas del plantel.

En el segundo amistoso, el Verdinegro y el Tomba no se sacaron ventajas y empataron 1 a 1, cerrando una jornada de trabajo con buenas conclusiones para el cuerpo técnico. En este choque, participaron Velazco; Nadalin, Osores, Cocca, Álvarez; Mercado, Hachen, Jaurena, S. González; Juncos y Rossi.

Con la preparación en marcha y el plantel tomando forma, San Martín ya tiene el debut marcado en el calendario: será ante Chacarita, el domingo 15 de febrero a las 17, en condición de visitante.