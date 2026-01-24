sábado 24 de enero 2026

San Martín

¡El goleador del ascenso volvió encendido!: gol de Fúnez y saldo positivo en el amistoso contra Godoy Cruz

A casi 20 días de su debut en la Primera Nacional, el conjunto sanjuanino tuvo una buena prueba en Coquimbito. Ganó el primer partido y luego igualó 1-1 en el segundo cruce de la jornada ante el Tomba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
621809373_1448859670457263_8461315622268878318_n

San Martín sigue sumando rodaje en la pretemporada y este sábado dejó un balance más que alentador en su amistoso ante Godoy Cruz. En el Predio de Coquimbito, el Verdinegro mostró buenas sensaciones: se quedó con el primer partido por 2 a 1 y después cerró la jornada con un empate 1-1 en el segundo encuentro.

uno siempre vuelve donde fue feliz: la frase de san martin para anunciar la vuelta de nazareno funez
Qué regreso

"Uno siempre vuelve donde fue feliz": la frase de San Martín para anunciar la vuelta de Nazareno Fúnez
union, con el cuchillo entre los dientes para buscar el boleto a la final del regional
Tiempo en Mendoza

Unión, con el cuchillo entre los dientes para buscar el boleto a la final del Regional

La noticia destacada fue el regreso encendido de Nazareno Fúnez, el goleador del ascenso, que volvió a marcar y empieza a afinar la puntería de cara al arranque oficial. En el primer duelo, San Martín se impuso 2-1 gracias a los goles de Fúnez y Hernán Zuliani, en una prueba exigente frente al conjunto mendocino.

Para ese primer partido, Ariel Martos dispuso la siguiente formación inicial: Tejada; Murillo, Galván, Marchio, Zuliani; Pelaitay, Monje, Tejada, Rumbolo; Iachetti y Fúnez. En el complemento ingresaron Barrera, Acosta L. y Agüero, buscando variantes y rodaje para distintas piezas del plantel.

En el segundo amistoso, el Verdinegro y el Tomba no se sacaron ventajas y empataron 1 a 1, cerrando una jornada de trabajo con buenas conclusiones para el cuerpo técnico. En este choque, participaron Velazco; Nadalin, Osores, Cocca, Álvarez; Mercado, Hachen, Jaurena, S. González; Juncos y Rossi.

Con la preparación en marcha y el plantel tomando forma, San Martín ya tiene el debut marcado en el calendario: será ante Chacarita, el domingo 15 de febrero a las 17, en condición de visitante.

Dejá tu comentario

el sueno del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a messi la presentacion de un historico partido
Quién pudiera

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido

Por Redacción Tiempo de San Juan

