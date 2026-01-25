domingo 25 de enero 2026

Importante

Atención conductores: el parte de la Vialidad Provincial sobre el estado de rutas en Ullum y Jáchal

La Dirección Provincial de Vialidad informó este sábado 25 de enero cómo se encuentran distintos tramos de la red vial sanjuanina. Piden circular a baja velocidad, con máxima precaución y respetar la señalización vigente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Atención conductores: el parte de la Vialidad Provincial sobre el estado de rutas en Ullum y Jáchal

Atención conductores: el parte de la Vialidad Provincial sobre el estado de rutas en Ullum y Jáchal

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de la Sección Comunicaciones, difundió este 25 de enero de 2026 un informe oficial sobre el estado de rutas en la provincia, con especial atención en sectores de Ullum y Jáchal, donde se solicita extremar los cuidados al momento de transitar.

En el departamento Ullum, desde la DPV indicaron que la Ruta Provincial 436 se encuentra transitable con precaución a la altura del puente de la Quebrada de las Burras, donde actualmente hay señalización transitoria mientras se aguarda la colocación de la señalización definitiva.

Además, se detalló que en el sector del badén de la cerámica San Lorenzo se están realizando trabajos con maquinaria: se interviene con retro pala y el resto de las tareas se ejecutan con mini cargadora, en el marco de tareas que se vienen completando desde la ciudad.

Por otro lado, en Jáchal, la DPV informó que la Ruta Provincial 456, en el tramo del camino Huerta de Huachi, se encuentra transitable con máxima precaución, por lo que recomiendan circular con extremo cuidado.

También señalaron que la Ruta Provincial 441, en el sector del badén de Entre Ríos, está transitable con precaución, por lo que se solicita reducir la velocidad y prestar atención a las condiciones del camino.

Finalmente, desde el organismo provincial reiteraron la recomendación general para quienes deban circular por estas zonas: hacerlo a baja velocidad, con máxima precaución y respetando la señalización para evitar incidentes.

