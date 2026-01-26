De hija a padre: la carta de Nancy Avelín a 14 años de la muerte del exgobernador sanjuanino

A 14 años del fallecimiento de Alfredo Avelín, exgobernador de San Juan y referente histórico de la Cruzada Renovadora, su hija Nancy Avelín lo recordó públicamente con una emotiva carta difundida a través de sus redes sociales.

La dirigente política y exlegisladora nacional eligió una fecha sensible para volver sobre la figura de su padre, no desde el lugar institucional sino desde el vínculo más íntimo. En el mensaje, evocó su recuerdo, su ejemplo y las enseñanzas que -según expresó- siguen intactas en la vida de sus hijos y nietos.

“Querido padre: hoy se cumplen 14 años de tu partida camino a la Eternidad para reunirte con nuestra adorada madre. Tu recuerdo, tu ejemplo y tus enseñanzas siguen presentes e intactas en la vida de todos tus hijos y nietos”, escribió Nancy Avelín, en un texto que rápidamente generó reacciones y mensajes de acompañamiento.

La carta concluye con una descripción cargada de valores y una despedida sentida: “Que tu alma noble, generosa, altruista y valiente descanse en paz. Abrazo al cielo de toda tu familia”.

Alfredo Avelín gobernó la provincia entre 1999 y 2001 y fue una figura central de la política sanjuanina durante décadas.