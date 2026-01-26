lunes 26 de enero 2026

Villa rechazó los pedidos de Savoca y confirmó que aún no hay fechas para las elecciones en UPCN

La respuesta formal del gremio desestimó el reclamo por considerarlo improcedente y extemporáneo, en medio de un escenario de reacomodamientos internos y especulaciones sobre el futuro de la conducción sindical.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pepe villa

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional San Juan, José “Pepe” Villa, rechazó formalmente el pedido de información presentado por Alejandro Ariel Savoca, exsecretario de Seguridad Social durante su gestión, y ratificó que todavía no existe un cronograma electoral definido para el próximo proceso interno del gremio.

La respuesta fue enviada mediante una carta notarial, en la que Villa desestimó “en todos sus términos” el requerimiento realizado por Savoca, al considerarlo improcedente y extemporáneo, en función de lo establecido por el estatuto nacional del sindicato. El planteo había sido presentado el 20 de enero y solicitaba documentación institucional, contable y electoral de la seccional, además de información vinculada a las futuras elecciones internas.

Desde la conducción de UPCN explicaron que los derechos de los afiliados se encuentran expresamente regulados por el estatuto, el cual es de libre acceso, y que no existe un reglamento interno propio de la seccional. Asimismo, se aclaró que la información jurídico-contable es suministrada exclusivamente al Consejo Directivo Nacional y a los órganos de fiscalización correspondientes, que son los únicos habilitados para ejercer tareas de control y supervisión.

En cuanto al plano electoral, Villa confirmó que no se ha dispuesto aún ningún cronograma, ya que la convocatoria y los plazos dependen exclusivamente del Consejo Directivo Nacional y todavía no se encuentran cumplidos los tiempos legales previstos. En ese sentido, se remarcó que recién con la convocatoria formal se designará la Junta Electoral, se elaborará el padrón y se fijarán las fechas y etapas del proceso.

El episodio se da en un contexto de movimientos internos y reacomodamientos políticos dentro del gremio. Savoca, actual trabajador de la Obra Social Provincia (OSP), fue parte de la estructura de conducción de UPCN durante la gestión de Villa y su reciente presentación fue leída en ámbitos sindicales como un gesto con proyección política, en medio de versiones que lo señalan como potencial candidato a disputar la conducción del gremio.

En paralelo, Villa ya confirmó que volverá a competir por la Secretaría General, despejando los rumores que indicaban que su hija, Laura Villa, podría postularse en su lugar. Esto, como respuesta a los dichos de Savoca que describían al gremio como "una empresa familiar".

