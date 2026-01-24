Milei volverá a Estados Unidos para encabezar un mega evento de inversiones en Nueva York

El presidente Javier Milei confirmó que regresará a Estados Unidos en marzo para participar de la “ Argentina Week ”, un evento de tres días que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, con el objetivo de posicionar al país como un destino atractivo para inversores internacionales.

La confirmación llegó a través de las redes sociales, cuando el mandatario compartió un mensaje del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien destacó la magnitud de la iniciativa y aseguró que se trata del “mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.

Según explicó Oxenford, el evento buscará presentar ante inversores globales las principales oportunidades que ofrece hoy la Argentina. “El país ya es invertible y seguirá profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala”, sostuvo el diplomático.

La Argentina Week es organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos junto a J.P. Morgan Chase, Bank of America y Kaszek, firma de inversión fundada por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, referentes históricos de Mercado Libre. Además, el encuentro contará con el apoyo de importantes socios estratégicos, como Citibank, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el US-Argentina Business Council y el Council on Foreign Relations/Sociedad de las Américas.

En su mensaje, Oxenford señaló que el interés generado por la iniciativa responde a un momento clave para el país, marcado por reformas económicas orientadas al mercado, la corrección de distorsiones estructurales y el fortalecimiento del vínculo bilateral con Estados Unidos, al que calificó como un aliado estratégico.

En ese contexto, destacó que más de 50 CEOs y presidentes de compañías ya confirmaron su participación como oradores. Se trata tanto de empresas que ya invierten en la Argentina como de grupos que evalúan ampliar o iniciar operaciones, atraídos por un entorno regulatorio más simple y previsible.

El programa del evento pondrá el foco en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico, como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y sector nuclear. También incluirá análisis sobre el impacto de los cambios geopolíticos y la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

Las actividades se desarrollarán en el nuevo edificio de J.P. Morgan, en la sede del Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York. Habrá paneles, reuniones privadas y encuentros paralelos orientados a generar vínculos concretos y oportunidades de negocio.

La participación de J.P. Morgan como co-organizador no pasa desapercibida, en medio de tensiones recientes entre el banco y el expresidente estadounidense Donald Trump, lo que añade un elemento político a un evento que busca consolidar a la Argentina como destino de inversión en el escenario internacional.