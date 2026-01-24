sábado 24 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
"Argentina Week"

Milei volverá a Estados Unidos para encabezar un mega evento de inversiones en Nueva York

El Presidente participará de la “Argentina Week”, que se realizará del 9 al 11 de marzo en Manhattan. Desde la Embajada argentina en EE.UU. la definieron como el mayor road show de inversiones del país en los últimos años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-01-24 210918

El presidente Javier Milei confirmó que regresará a Estados Unidos en marzo para participar de la “Argentina Week”, un evento de tres días que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, con el objetivo de posicionar al país como un destino atractivo para inversores internacionales.

Lee además
una funcionaria de milei hablo sobre la gran cantidad de cocaina hallada entre bananas en san juan: que dijo
En las redes

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo
El Gobierno hizo un balance positivo de la participación del presidente Javier Milei en el Foro de Davos.
Tiempo de balance

El Gobierno Nacional calificó de "muy fructífero" el viaje de Javier Milei a Davos

La confirmación llegó a través de las redes sociales, cuando el mandatario compartió un mensaje del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien destacó la magnitud de la iniciativa y aseguró que se trata del “mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.

image

Según explicó Oxenford, el evento buscará presentar ante inversores globales las principales oportunidades que ofrece hoy la Argentina. “El país ya es invertible y seguirá profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala”, sostuvo el diplomático.

La Argentina Week es organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos junto a J.P. Morgan Chase, Bank of America y Kaszek, firma de inversión fundada por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, referentes históricos de Mercado Libre. Además, el encuentro contará con el apoyo de importantes socios estratégicos, como Citibank, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el US-Argentina Business Council y el Council on Foreign Relations/Sociedad de las Américas.

En su mensaje, Oxenford señaló que el interés generado por la iniciativa responde a un momento clave para el país, marcado por reformas económicas orientadas al mercado, la corrección de distorsiones estructurales y el fortalecimiento del vínculo bilateral con Estados Unidos, al que calificó como un aliado estratégico.

En ese contexto, destacó que más de 50 CEOs y presidentes de compañías ya confirmaron su participación como oradores. Se trata tanto de empresas que ya invierten en la Argentina como de grupos que evalúan ampliar o iniciar operaciones, atraídos por un entorno regulatorio más simple y previsible.

El programa del evento pondrá el foco en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico, como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y sector nuclear. También incluirá análisis sobre el impacto de los cambios geopolíticos y la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

Las actividades se desarrollarán en el nuevo edificio de J.P. Morgan, en la sede del Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York. Habrá paneles, reuniones privadas y encuentros paralelos orientados a generar vínculos concretos y oportunidades de negocio.

La participación de J.P. Morgan como co-organizador no pasa desapercibida, en medio de tensiones recientes entre el banco y el expresidente estadounidense Donald Trump, lo que añade un elemento político a un evento que busca consolidar a la Argentina como destino de inversión en el escenario internacional.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei volvió a apoyar a Trump por su intervención en Venezuela: "Está haciendo un trabajo excelente"

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del "300% al 30%" y pidió a los políticos que "dejen de fastidiar"

Milei llega al "Tour de la Gratitud", muy cerca de San Juan

Milei llegó a Davos para ratificar su propuesta de gobierno y su alineamiento geopolítico con Estados Unidos

"Encuentre las diferencias": la imagen que Milei compartió en sus redes sociales tras cantar "Amor Salvaje"

El Chaqueño Palavecino se defendió de las críticas tras cantar con Milei

Milei confirmó parte de su agenda en Davos: reuniones con CEOS bancarios y saludo oficial con el presidente de Suiza

El gobierno de Javier Milei informó que 2025 cerró con superávit fiscal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rawson planifica una ambiciosa planta fotovoltaica para autoabastecerse de energia electrica... y algo mas
Iniciativa

Rawson planifica una ambiciosa planta fotovoltaica para "autoabastecerse" de energía eléctrica... y algo más

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños
Impactante

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados
Despliegue

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

Entre las empresas textiles sanjuaninas que logran sostener su actividad están las que exportan con valor agregado.
Industria

Las empresas textiles que logran sostenerse en pie hoy en San Juan y por qué

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional
Semifinal del Regional

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan
La Bebida

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

Te Puede Interesar

La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Por Daiana Kaziura
Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan
Clima

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

El día que el sanjuanino Alan Cantero enfrentó a su ídolo: Messi, la camiseta y un sueño hecho realidad
Inolvidable

El día que el sanjuanino Alan Cantero enfrentó a su ídolo: Messi, la camiseta y un sueño hecho realidad

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional
Semifinal del Regional

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional

Crecientes y lluvias: cortaron de forma preventiva la Ruta 40 en Ullum
Consecuencias del temporal

Crecientes y lluvias: cortaron de forma preventiva la Ruta 40 en Ullum