Chiqui Tapia, en la mira: la Justicia pidió colaboración al Reino Unido por los contratos internacionales de la AFA

La investigación judicial que analiza el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo internacional. El juez federal Luis Armella solicitó cooperación a la Justicia de Inglaterra para determinar si los acuerdos firmados por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia con empresas extranjeras respetaron las normas vigentes.

El pedido fue elevado a la Corte de Londres y apunta a conocer si los contratos celebrados con las firmas TourProdEnter y Odeoma, responsables de administrar recursos de la AFA en el exterior, se ajustaron a la regulación correspondiente. Ambas compañías manejaron cifras millonarias vinculadas a derechos comerciales y premios deportivos.

Uno de los focos principales de la causa es TourProdEnter, firma vinculada al empresario Javier Faroni, que habría administrado cerca de 260 millones de dólares pertenecientes a la AFA fuera del país. Según sospechas judiciales, una parte de ese dinero —al menos 42 millones— habría sido derivada a un entramado de empresas consideradas irregulares. La compañía, además, figura registrada en Miami.

De acuerdo a la investigación, los movimientos se habrían realizado a través de contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina con empresas radicadas en distintos países. Dichos convenios habrían sido firmados por la actual conducción de la AFA, encabezada por Tapia, junto a su tesorero y dirigente de máxima confianza, Pablo Toviggino.

En ese esquema, TourProdEnter habría recibido pagos provenientes tanto de la FIFA como de la Conmebol en concepto de premios deportivos. A la vez, la firma se habría quedado con el 30% de los ingresos comerciales generados por la AFA en el exterior durante los últimos cuatro años, además de un 10% adicional sobre egresos vinculados a tareas logísticas desde 2021.

Uno de los datos que más impacto generó en la causa es que esta misma empresa habría abonado el alquiler de un yate de lujo utilizado por Chiqui Tapia en el Principado de Mónaco, en agosto de 2024. La información surge de registros bancarios que muestran una transferencia realizada el 22 de julio de ese año desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America hacia la firma West Nautical Limited, por un total de 142.893 dólares.

La fecha de la operación, el monto, el destinatario y el tipo de embarcación coinciden con el yate en el que Tapia fue fotografiado ese mes, imagen que luego se viralizó en redes sociales tras los Juegos Olímpicos de París.

Ante la difusión de estos datos, la AFA publicó semanas atrás un extenso comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que defendió el pago de comisiones a la empresa de Faroni y sostuvo que, desde 2017, la actual gestión logró renegociar contratos históricamente desfavorables para la entidad.

Sin embargo, la documentación incorporada recientemente al expediente volvió a poner el foco en el destino final de los fondos y abrió un interrogante clave para los investigadores: si el alquiler del yate se pagó con dinero perteneciente a la AFA o si se cubrió con el porcentaje de comisión que retenía la empresa. En este último caso, la Justicia analiza si podría tratarse de una posible dádiva.

La hipótesis que se investiga plantea que la AFA habría otorgado contratos comerciales a cambio de beneficios personales, como viajes en yates o aeronaves privadas, un esquema que ahora intenta ser esclarecido con la colaboración de la Justicia británica.