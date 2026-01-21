miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avanza la investigación

Chiqui Tapia, en la mira: la Justicia pidió colaboración al Reino Unido por los contratos internacionales de la AFA

Un juez argentino solicitó información a tribunales británicos para esclarecer si las empresas que manejaron fondos millonarios del fútbol argentino actuaron dentro del marco legal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

La investigación judicial que analiza el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo internacional. El juez federal Luis Armella solicitó cooperación a la Justicia de Inglaterra para determinar si los acuerdos firmados por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia con empresas extranjeras respetaron las normas vigentes.

Lee además
el gobierno nacional confia en aprobar todo el temario de las sesiones extraordinarias
Poroteo

El Gobierno nacional confía en aprobar todo el temario de las sesiones extraordinarias
¿que ideas se barajan para reformar el codigo electoral en san juan? dudas, certezas y plazos legales
Claves

¿Qué ideas se barajan para reformar el Código Electoral en San Juan? Dudas, certezas y plazos legales

El pedido fue elevado a la Corte de Londres y apunta a conocer si los contratos celebrados con las firmas TourProdEnter y Odeoma, responsables de administrar recursos de la AFA en el exterior, se ajustaron a la regulación correspondiente. Ambas compañías manejaron cifras millonarias vinculadas a derechos comerciales y premios deportivos.

Uno de los focos principales de la causa es TourProdEnter, firma vinculada al empresario Javier Faroni, que habría administrado cerca de 260 millones de dólares pertenecientes a la AFA fuera del país. Según sospechas judiciales, una parte de ese dinero —al menos 42 millones— habría sido derivada a un entramado de empresas consideradas irregulares. La compañía, además, figura registrada en Miami.

De acuerdo a la investigación, los movimientos se habrían realizado a través de contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina con empresas radicadas en distintos países. Dichos convenios habrían sido firmados por la actual conducción de la AFA, encabezada por Tapia, junto a su tesorero y dirigente de máxima confianza, Pablo Toviggino.

En ese esquema, TourProdEnter habría recibido pagos provenientes tanto de la FIFA como de la Conmebol en concepto de premios deportivos. A la vez, la firma se habría quedado con el 30% de los ingresos comerciales generados por la AFA en el exterior durante los últimos cuatro años, además de un 10% adicional sobre egresos vinculados a tareas logísticas desde 2021.

Uno de los datos que más impacto generó en la causa es que esta misma empresa habría abonado el alquiler de un yate de lujo utilizado por Chiqui Tapia en el Principado de Mónaco, en agosto de 2024. La información surge de registros bancarios que muestran una transferencia realizada el 22 de julio de ese año desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America hacia la firma West Nautical Limited, por un total de 142.893 dólares.

La fecha de la operación, el monto, el destinatario y el tipo de embarcación coinciden con el yate en el que Tapia fue fotografiado ese mes, imagen que luego se viralizó en redes sociales tras los Juegos Olímpicos de París.

Ante la difusión de estos datos, la AFA publicó semanas atrás un extenso comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que defendió el pago de comisiones a la empresa de Faroni y sostuvo que, desde 2017, la actual gestión logró renegociar contratos históricamente desfavorables para la entidad.

Sin embargo, la documentación incorporada recientemente al expediente volvió a poner el foco en el destino final de los fondos y abrió un interrogante clave para los investigadores: si el alquiler del yate se pagó con dinero perteneciente a la AFA o si se cubrió con el porcentaje de comisión que retenía la empresa. En este último caso, la Justicia analiza si podría tratarse de una posible dádiva.

La hipótesis que se investiga plantea que la AFA habría otorgado contratos comerciales a cambio de beneficios personales, como viajes en yates o aeronaves privadas, un esquema que ahora intenta ser esclarecido con la colaboración de la Justicia británica.

Seguí leyendo

El posible contrincante de Villa lo intimó para que le dé información sobre las elecciones en UPCN

Milei llega al "Tour de la Gratitud", muy cerca de San Juan

El día después: la nueva vida de Walberto

Orrego visitó las obras de remodelación e instalaciones del Hospital Marcial Quiroga: el detalle de las obras

La Libertad Avanza fija posición en el conflicto Rodríguez-Gramajo: apoyo al veto presupuestario y "preocupación"

Amplían la denuncia por el Acueducto: señalan a ex funcionarios por corrupción y advierten abuso de precios en la obra

Oficial: la modificación de la Ley de Glaciares se tratará en sesiones extraordinarias

Milei inicia una agenda internacional en Davos y podría cruzarse con Donald Trump

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas
Frente a la Plaza San Cayetano

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas
Dolor en las redes

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

La pileta de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión video
Informe

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

Te Puede Interesar

Defensa al Consumidor se mete de lleno en el escándalo de Branka Motors por más de un centenar de denunciantes
Bajo la lupa

Defensa al Consumidor se mete de lleno en el escándalo de Branka Motors por más de un centenar de denunciantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Susana Seguin, de niña prodigio ganadora del Premio Saint-Exupéry en Argentina a doctora en Literatura de la Sorbona donde siguen sus logros
Sanjuaninos por el Mundo

Susana Seguin, de niña prodigio ganadora del Premio Saint-Exupéry en Argentina a doctora en Literatura de la Sorbona donde siguen sus logros

La Viuda Negra y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal
Prisión preventiva

La "Viuda Negra" y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal

Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Avanza la investigación

Chiqui Tapia, en la mira: la Justicia pidió colaboración al Reino Unido por los contratos internacionales de la AFA

Luchi Riveros-Klusener, el duelo picante de goleadores y un solo pasaje a la final del Regional
A todo o nada

Luchi Riveros-Klusener, el duelo picante de goleadores y un solo pasaje a la final del Regional