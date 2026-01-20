martes 20 de enero 2026

Recorrido

Orrego visitó las obras de remodelación e instalaciones del Hospital Marcial Quiroga: el detalle de las obras

La intervención de uno de los hospitales más importantes de la provincia forma parte de la licitación “Instalaciones y remodelación de los sectores sur-este y nor-oeste”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este martes, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, realizó un recorrido por las obras de instalaciones y remodelación que se ejecutan en los sectores sureste y noroeste del Hospital Dr. Marcial Quiroga, ubicado en el departamento Rivadavia. Durante la visita, interiorizó sobre los trabajos en marcha, orientados a fortalecer la operatividad del principal hospital de referencia de la provincia.

La intervención forma parte de la licitación denominada “Instalaciones y remodelación de los sectores sur-este y nor-oeste” y contempla la ejecución de instalaciones termomecánicas, de gases medicinales, eléctricas, además de la remodelación integral de áreas estratégicas del edificio hospitalario.

En el sector sureste, las obras abarcan la planta baja, planta alta y azotea, donde funcionan los consultorios externos y el servicio de Clínica Médica. En tanto, en el sector noroeste, los trabajos se desarrollan en la planta alta y azotea, área donde se encuentra el servicio de Pediatría. En las azoteas se prevé la instalación de los equipos enfriadores que formarán parte del nuevo sistema de climatización.

Durante el recorrido, se explicó que el Hospital Dr. Marcial Quiroga cuenta con una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles —subsuelo, planta baja y planta alta— organizados en tres bloques principales interconectados por una circulación central, lo que exige una planificación técnica precisa para garantizar su funcionamiento continuo durante la obra.

image

Los trabajos apuntan a mejorar las condiciones de confort, seguridad y funcionamiento del hospital, en línea con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que subraya la importancia de que los establecimientos de salud mantengan su operatividad, especialmente ante situaciones de emergencia o desastre.

En ese marco, se destacó la relevancia de las nuevas instalaciones de aire acondicionado, gases medicinales y sistemas eléctricos, fundamentales tanto para el bienestar de los pacientes como para el desempeño del personal de salud. El sistema termomecánico fue diseñado para asegurar niveles adecuados de filtración y un correcto flujo de aire entre áreas limpias, normales e infectadas, evitando contaminaciones cruzadas.

Asimismo, se ejecutará un sistema centralizado de suministro de gases medicinales y vacío, acompañado de las obras civiles necesarias, de acuerdo con los planos del anteproyecto arquitectónico. El sistema de climatización respetará el estilo arquitectónico del edificio y estará preparado para responder a las condiciones climáticas más exigentes, tanto en verano como en invierno.

"Con esta obra, el Gobierno provincial avanza en la modernización de la infraestructura sanitaria, reforzando la capacidad de respuesta del Hospital Marcial Quiroga y garantizando mejores condiciones de atención para la comunidad", afirmaron las autoridades.

