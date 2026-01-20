"Ni la muerte nos va a separar": el jugador sanjuanino que de la cancha pasó a dirigir al Verdinegro de Santa Lucía

David Jofré no se fue del fútbol. Solo hizo una pausa. Una pubalgia y los fuertes dolores en los aductores lo obligaron a frenar y tomar una decisión difícil pero necesaria hasta poder volver al cien. Sin embargo, lejos de alejarse del club, ese parate terminó acercándolo todavía más a López Peláez , institución de Santa Lucía que compite en la Primera División del fútbol sanjuanino.

Entretiempo Del sacrificio al sueño de ser campeón: los hermanos Jofré y la herencia de unos padres que hicieron todo por el fútbol

"No me retiré del todo. Parece que tengo pubalgia y tengo muchos dolores de aductores. Decidí que tengo que parar para poder recuperarme", le contó Jofré a Tiempo de San Juan .

En medio de esa incertidumbre apareció la llamada del presidente del club verdinegro para saber cómo estaba y, sobre todo, qué tenía ganas de hacer. La respuesta fue casi natural. "Siempre le tuve mucho cariño al club, que siempre nos ayudó. Esto fue una forma de agradecerle", explica. Así, mientras espera la evolución de su lesión, David decidió "dar una mano" desde otro lugar y asumió como ayudante de campo del primer equipo que dirige Maximiliano Ponce.

El paso del vestuario al banco no fue sencillo. "Fue medio raro al principio sentirme del otro lado, estar parado frente a un grupo. Siempre me tocó ser referente, pero como jugador. Ahora los tengo que tratar como jugadores, no como compañeros”, admitió el central del López.

Jofré sabe que esta etapa es transitoria y la idea es clara: recuperarse bien y, si el cuerpo responde, volver a jugar. Mientras tanto, López Peláez gana algo más que un ayudante de campo: suma la experiencia, el sentido de pertenencia y el compromiso de alguien que eligió no irse en este arranque del campeonato.