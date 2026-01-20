martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atletismo

Adriana Quiroga comienza el año compitiendo en Abu Dabi

La atleta master sanjuanina participará de siete pruebas de los Juegos Open Master.

Por Antonella Letizia
image

Del 6 al 15 de febrero, se realizará en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, los Juegos Open Master Abu Dabi 2026, el evento deportivo de participación masiva más grande de la región, reuniendo a más de 25.000 participantes de 38 deportes durante 10 emocionantes días de competición.

Lee además
¿fin de la novela?: boca se retiro de la pelea por hinestroza por un insolito motivo
Caso cerrado

¿Fin de la novela?: Boca se retiró de la pelea por Hinestroza por un insólito motivo
con medallas en el cuello, lichi sisterna volvio a san juan tras otro dakar memorable
Recibimiento

Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Una de las disciplinas presente es el atletismo y para comenzar su año deportivo, la atleta master sanjuanina, Adriana Quiroga, estará presente participando de siete pruebas: 200m, 400m, 800m, 300m con vallas; salto alto, salto largo y salto triple.

“Viajo los primeros días de febrero y me inscribí en siete pruebas. Luego, mi idea es estar en el torneo López Testa, en Uruguay, en marzo, aunque aún no lo tengo confirmado; pasa que originalmente se iba a realizar en diciembre y lo pospusieron, lo que me generó perder los pasajes que tenía.

Luego viene el Meeting Internacional “Serranías Puntanas”, en San Luis, del 23 al 26 de abril. En el segundo fin de semana de mayo se corre el Nacional de Cross Country en Mina Clavero, Córdoba. Posteriormente se disputa el Iberoamericano en Lima, Perú, del 22 al 27 de mayo; luego viene la edición 2026 de los Medi Games, que es el mundial de juegos como el del año pasado en España; en esta ocasión será en Croacia, del 13 al 20 de junio.”

Con una primera mitad de año muy cargada en cuanto a torneos a participar y mientras continúa con su preparación con trabajos propios de la pretemporada, Adriana tiene en mente otros compromisos deportivos para la segunda parte de 2026.

“En agosto está el mundial de atletismo en Daegu, Corea del Sur y el campeonato nacional de pista y campo en el CeNARD, en Buenos Aires, en el mes de septiembre”.

Temas
Seguí leyendo

Di María, emocionado hasta las lágrimas al recibir una réplica de la bici en la que su madre lo llevaba a entrenar

Entre Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina: el agotador calendario que tendrá Boca

El balance de UPCN en el Tour 4 de la Liga Argentina de Vóleibol Argentina

Escándalo: agredieron y revolcaron por el piso a una árbitro de la Copa Potrero

Baja sensible en Boca para el debut: la lesión que sacará de las canchas a un jugador clave del equipo

La historia del 'Chuky" Juncos, el canterano de Talleres con roce en el ascenso que se sumó al plantel de San Martín

Vóley: Universidad se consagró campeón del Torneo Interprovincial de Tama

Fernanda Pereyra jugó una nueva final del argentino de vóley playa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con medallas en el cuello, lichi sisterna volvio a san juan tras otro dakar memorable
Recibimiento

Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: No sabía nadar y lo empujaron
Explosivas declaraciones

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

Te Puede Interesar

Desde el Gobierno de San Juan aseguran que el acuerdo con la Unión Europea será “pura ganancia” para la minería y con beneficios para la energía solar, aunque admitió tensiones en sectores como el aceite de oliva.
La mirada sobre el tratado con Europa

Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

Por Elizabeth Pérez
El dato detrás de la tragedia: en 2026 ya hubo 285 llamadas al 911 por personas bañándose en canales de riego
Peligro

El dato detrás de la tragedia: en 2026 ya hubo 285 llamadas al 911 por personas bañándose en canales de riego

Con medallas en el cuello, Lichi Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable
Recibimiento

Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

La mina Hualilán, ubicada en Ullum, ya está extrayendo y acopiando mineral, pero no puede trasladarlo a la planta de Casposo hasta que Vialidad Provincial autorice un ensayo de carga en el puente sobre el río Los Patos.
Minería en San Juan

Un permiso, un puente y una demora: por qué no arranca la mina de oro Hualilán