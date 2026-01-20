Adriana Quiroga comienza el año compitiendo en Abu Dabi

Del 6 al 15 de febrero, se realizará en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, los Juegos Open Master Abu Dabi 2026, el evento deportivo de participación masiva más grande de la región, reuniendo a más de 25.000 participantes de 38 deportes durante 10 emocionantes días de competición.

Una de las disciplinas presente es el atletismo y para comenzar su año deportivo, la atleta master sanjuanina, Adriana Quiroga, estará presente participando de siete pruebas: 200m, 400m, 800m, 300m con vallas; salto alto, salto largo y salto triple.

“Viajo los primeros días de febrero y me inscribí en siete pruebas. Luego, mi idea es estar en el torneo López Testa, en Uruguay, en marzo, aunque aún no lo tengo confirmado; pasa que originalmente se iba a realizar en diciembre y lo pospusieron, lo que me generó perder los pasajes que tenía.

Luego viene el Meeting Internacional “Serranías Puntanas”, en San Luis, del 23 al 26 de abril. En el segundo fin de semana de mayo se corre el Nacional de Cross Country en Mina Clavero, Córdoba. Posteriormente se disputa el Iberoamericano en Lima, Perú, del 22 al 27 de mayo; luego viene la edición 2026 de los Medi Games, que es el mundial de juegos como el del año pasado en España; en esta ocasión será en Croacia, del 13 al 20 de junio.”

Con una primera mitad de año muy cargada en cuanto a torneos a participar y mientras continúa con su preparación con trabajos propios de la pretemporada, Adriana tiene en mente otros compromisos deportivos para la segunda parte de 2026.

“En agosto está el mundial de atletismo en Daegu, Corea del Sur y el campeonato nacional de pista y campo en el CeNARD, en Buenos Aires, en el mes de septiembre”.