miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Entretiempo

Del sacrificio al sueño de ser campeón: los hermanos Jofré y la herencia de unos padres que hicieron todo por el fútbol

David y Óscar son hermanos, defensores centrales e inseparables dentro y fuera de la cancha. Forjaron su carrera en San Martín, pasaron por distintos clubes y hoy comparten la zaga de López Peláez. Entre el esfuerzo familiar, el trabajo diario y la pasión por la pelota, mantienen intacto el anhelo de dar la vuelta olímpica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-20 at 11.22.36

En San Juan, el fútbol no siempre se vive con flashes ni estadios llenos. A veces, la pasión se escribe en silencio, con mucho sacrificio y sueños que se persiguen pese a todo. Así transitan su carrera David y Óscar Jofré, hermanos que además de compartir la sangre comparten la misma posición: son defensores centrales en López Peláez, equipo que milita en la Liga Sanjuanina.

La historia arrancó en San Martín, donde los Jofré dieron sus primeros pasos en inferiores y tuvieron la experiencia de disputar torneos de AFA. Desde entonces casi siempre jugaron juntos, formando una dupla central que se volvió inseparable. “Con él ya jugamos de memoria, sé cuándo va a salir a cortar y cuándo debo cubrirlo. Eso te lo da la confianza y los años”, explica David. Óscar lo resume más simple: “Me siento más seguro jugando a su lado”.

Su recorrido los llevó por distintos clubes: Picón, Aberastain y otros destinos en el fútbol local, hasta que hace tres temporadas llegaron a López Peláez, donde consolidaron su lugar en la defensa. “Cuando vinimos dijimos que el objetivo era ascender. Y lo logramos. Ahora el sueño es salir campeones”, afirma David, ya en la etapa final de su carrera.

La hermandad en la cancha tiene detrás una historia de esfuerzo familiar. Sus padres hicieron malabares para sostenerlos en sus inicios: atendieron el kiosco del club a cambio de las cuotas y hasta pintaron carteles publicitarios para que sus hijos pudieran jugar. “Todo era por dos: dos pares de botines, dos viajes, dos inscripciones. Sin ellos no hubiésemos llegado hasta acá”, recuerdan con gratitud.

Embed - Los hermanos Jofré y la herencia de unos padres que hicieron todo por el fútbol

Hoy, además del fútbol, deben cumplir con otras responsabilidades. David trabaja en la Municipalidad de Capital, en el área de residuos, mientras que Óscar se desempeña en hoteles, entre limpieza y traslados. Eso les impide verse tanto como quisieran fuera del club, pero el fútbol termina siendo su lugar de encuentro.

Pese a las obligaciones laborales y las dificultades que atraviesa el fútbol amateur, ambos siguen encontrando motivación en cada entrenamiento. “Queremos dejar un mensaje a los más chicos: que tengan sueños grandes, que aprendan que el fútbol también es sacrificio, disciplina y unión”, destaca Óscar.

Los Jofré saben que el tiempo en la cancha no es eterno, pero mientras la pelota siga rodando en la Liga Sanjuanina, ellos continuarán escribiendo esta historia fraternal. Una vida de fútbol y sacrificio, con la mirada puesta en el gran objetivo: dar la vuelta olímpica con López Peláez.

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Camionetas de proveedores chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.
Minería bajo la lupa

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Te Puede Interesar

El IPEEM adjudicó dos áreas mineras y dos pesos pesados las explorarán. 
Adjudicación

La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Alerta en el Centro Cívico por otra amenaza de bomba: analizan si la llamada la realizó un menor
¡Atención!

Alerta en el Centro Cívico por otra amenaza de bomba: analizan si la llamada la realizó un menor

Juliana Lima, la flamante amazona vallista.
16ª Edición

Fiesta de la Amazona Vallista: la emotiva historia que se esconde tras la elección de Juliana Lima

Gobierno ya fijó fecha para retomar la paritaria en San Juan
Expectativa

Gobierno ya fijó fecha para retomar la paritaria en San Juan

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse