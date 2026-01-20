martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La rompió

Mastantuono, on fire en la Champions: nuevo look, titular y gol para una goleada Merengue

El crack argentino fue un jugador clave en la goleada 6-1 del Real Madrid sobre Mónaco, en el Santiago Bernabéu.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Franco Mastantuono busca renovarse en esta nueva etapa en Real Madrid de la mano de Álvaro Arbeloa: estrenó nuevo look, arrancó como titular, fue clave en el primero de Kylian Mbappé para abrir el marcador y luego anotó el tercer gol del Merengue en el aplastante triunfo por 6-1 frente al Mónaco, en el Santiago Bernabéu, por la Champions League. Fue su primer tanto en el mítico estadio y el tercero con la camiseta del conjunto madrileño.

Lee además
las feroces criticas de los fanaticos del real madrid a mastantuono tras la eliminacion en la copa del rey
En crisis

Las feroces críticas de los fanáticos del Real Madrid a Mastantuono tras la eliminación en la Copa del Rey
El jugador sanjuanino que se puso el buzo de DT. 
Sentido de pertenencia

"Ni la muerte nos va a separar": el jugador sanjuanino que de la cancha pasó a dirigir al Verdinegro de Santa Lucía

El joven crack argentino -quien está en el radar del Inter de Italia- volvió a ir desde el arranque con su nuevo entrenador. Y, apenas comenzó el duelo, tuvo una intervención clave: encaró por la banda derecha y se conectó con Federico Valverde, quien asistió al goleador francés para el 1-0 a favor del Merengue.

Mastantuono -quien cambió su look, ahora rapado y platinado- fue perdiendo terreno con Xabi Alonso en los últimos meses. Ahora, busca torcer la historia en el inicio del ciclo de Álvaro Arbeloa al mando del equipo.

El azuleño pudo romper la red en el inicio del segundo tiempo. Tras una asistencia de Vinicius, definió con un derechazo para el 3-0 parcial para el Merengue: fue su primer gol en el certamen continental y también en el Santiago Bernabéu desde su arribo.

Arbeloa decidió reemplazarlo a los 26 minutos del segundo tiempo: mandó a la cancha a Gonzalo Garcia en su lugar. En ese momento, todo el Santiago Bermabeú aplaudió a la joya de 18 años, que llena de ilusión a los hinchas.

El exmediocampista de River se ganó la confianza del nuevo DT: fue titular en dos de los tres encuentros. Frente al Albacete, convirtió un gol. En esta oportunidad, contra el Mónaco, participó constantemente del ataque (pateó al arco en una ocasión a los ocho minutos). De a poco, busca ganarse su lugar. Hoy, lo aplaudieron todos los hinchas.

El gol de Mastantuono para la goleada del Real Madrid:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Futbol_basico/status/2013721974174797973&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Adriana Quiroga comienza el año compitiendo en Abu Dabi

¿Fin de la novela?: Boca se retiró de la pelea por Hinestroza por un insólito motivo

Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Di María, emocionado hasta las lágrimas al recibir una réplica de la bici en la que su madre lo llevaba a entrenar

Entre Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina: el agotador calendario que tendrá Boca

El balance de UPCN en el Tour 4 de la Liga Argentina de Vóleibol Argentina

Escándalo: agredieron y revolcaron por el piso a una árbitro de la Copa Potrero

Baja sensible en Boca para el debut: la lesión que sacará de las canchas a un jugador clave del equipo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con medallas en el cuello, lichi sisterna volvio a san juan tras otro dakar memorable
Recibimiento

Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: No sabía nadar y lo empujaron
Explosivas declaraciones

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Te Puede Interesar

Feroz ataque de un dogo en Rivadavia: terminó en el hospital porque lo atacó el perro de su hermano
Grave

Feroz ataque de un dogo en Rivadavia: terminó en el hospital porque lo atacó el perro de su hermano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Milei llega al Tour de la Gratitud, muy cerca de San Juan
Parada clave

Milei llega al "Tour de la Gratitud", muy cerca de San Juan

Los secretos del Barrio Inglés, un atractivo imperdible a 20 minutos de La Serena video
Tiempo en Chile

Los secretos del Barrio Inglés, un atractivo imperdible a 20 minutos de La Serena

Desde el Gobierno de San Juan aseguran que el acuerdo con la Unión Europea será “pura ganancia” para la minería y con beneficios para la energía solar, aunque admitió tensiones en sectores como el aceite de oliva.
La mirada sobre el tratado con Europa

Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

La voz de la juventud sanjuanina: qué opinan sobre el conflicto político en Venezuela video
Debate abierto

La voz de la juventud sanjuanina: qué opinan sobre el conflicto político en Venezuela