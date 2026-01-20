Mastantuono, on fire en la Champions: nuevo look, titular y gol para una goleada Merengue

Franco Mastantuono busca renovarse en esta nueva etapa en Real Madrid de la mano de Álvaro Arbeloa: estrenó nuevo look, arrancó como titular, fue clave en el primero de Kylian Mbappé para abrir el marcador y luego anotó el tercer gol del Merengue en el aplastante triunfo por 6-1 frente al Mónaco, en el Santiago Bernabéu, por la Champions League. Fue su primer tanto en el mítico estadio y el tercero con la camiseta del conjunto madrileño.

El joven crack argentino -quien está en el radar del Inter de Italia- volvió a ir desde el arranque con su nuevo entrenador. Y, apenas comenzó el duelo, tuvo una intervención clave: encaró por la banda derecha y se conectó con Federico Valverde, quien asistió al goleador francés para el 1-0 a favor del Merengue.

Mastantuono -quien cambió su look, ahora rapado y platinado- fue perdiendo terreno con Xabi Alonso en los últimos meses. Ahora, busca torcer la historia en el inicio del ciclo de Álvaro Arbeloa al mando del equipo.

El azuleño pudo romper la red en el inicio del segundo tiempo. Tras una asistencia de Vinicius, definió con un derechazo para el 3-0 parcial para el Merengue: fue su primer gol en el certamen continental y también en el Santiago Bernabéu desde su arribo.

Arbeloa decidió reemplazarlo a los 26 minutos del segundo tiempo: mandó a la cancha a Gonzalo Garcia en su lugar. En ese momento, todo el Santiago Bermabeú aplaudió a la joya de 18 años, que llena de ilusión a los hinchas.

El exmediocampista de River se ganó la confianza del nuevo DT: fue titular en dos de los tres encuentros. Frente al Albacete, convirtió un gol. En esta oportunidad, contra el Mónaco, participó constantemente del ataque (pateó al arco en una ocasión a los ocho minutos). De a poco, busca ganarse su lugar. Hoy, lo aplaudieron todos los hinchas.

El gol de Mastantuono para la goleada del Real Madrid: