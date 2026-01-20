martes 20 de enero 2026

Para agendar

Entre Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina: el agotador calendario que tendrá Boca

El equipo de Claudio Úbeda afrontará un tramo inicial cargado de compromisos antes de volver a competir en la Copa Libertadores, con poco margen para el descanso y la obligación de sostener regularidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boca Juniors ya conoce el exigente escenario que tendrá por delante desde el inicio del Torneo Apertura hasta su regreso a la Copa Libertadores. La buena campaña del 2025 le aseguró el boleto continental, pero el camino previo no dará respiro: el conjunto de Claudio Úbeda deberá sostener rendimiento y equilibrio físico en un calendario que combina intensidad, viajes y escaso tiempo de recuperación.

El debut en la Libertadores está previsto para la primera quincena de abril, aunque el equipo llegará con un importante desgaste acumulado. Para ese momento, habrá disputado trece partidos oficiales entre el torneo local y la Copa Argentina, un dato que obliga a planificar rotaciones, administrar cargas físicas y apostar a la profundidad del plantel desde el primer día.

Antes del estreno internacional, el Xeneize completará doce fechas del Apertura y los 32avos de final de la Copa Argentina, lo que significa que habrá recorrido gran parte del certamen doméstico cuando comience la fase de grupos. En ese contexto, sumar puntos en el arranque será clave para posicionarse en la Zona A y encarar la recta final de la primera fase con mayor tranquilidad.

La planificación no solo apunta a los resultados inmediatos, sino también a la estrategia general: mantener regularidad, evitar lesiones y consolidar una identidad competitiva que le permita llegar fortalecido al desafío continental. La toma de decisiones tácticas y el manejo del plantel serán determinantes para atravesar un calendario que no da margen de error.

El calendario de Boca antes del inicio de la Copa Libertadores

Domingo 25/1, 18:30 – vs. Deportivo Riestra (L)

Miércoles 28/1, 22:15 – vs. Estudiantes (V)

Domingo 1/2, 19:15 – vs. Newell’s (L)

Domingo 8/2, 22:15 – vs. Vélez (V)

Domingo 15/2, 19:30 – vs. Platense (L)

Viernes 20/2, 20:00 – vs. Racing (L)

Martes 24/2 – vs. Gimnasia de Chivilcoy (32avos de final Copa Argentina)

Sábado 28/2, 17:45 – vs. Gimnasia de Mendoza (L)

Domingo 8/3, 19:15 – vs. Central Córdoba (V)

Miércoles 11/3, 19:45 – vs. San Lorenzo (L)

Domingo 15/3, 22:00 – vs. Unión (V)

Domingo 22/3, 20:00 – vs. Instituto (L)

Fecha 13 – vs. Talleres (V), día y horario a confirmar

