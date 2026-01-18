domingo 18 de enero 2026

Estrategia

El Gobierno busca blindar el cronograma del Senado para aprobar la reforma laboral en febrero

El oficialismo en el Senado avanza con un cronograma cerrado para aprobar la reforma laboral en la primera quincena de febrero, mientras negocia cambios con la oposición dialoguista y se prepara para convocar a sesiones extraordinarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con la primera quincena de enero concluida y mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, despliega una intensa agenda federal junto a gobernadores, el oficialismo en el Senado avanzó en el armado de un cronograma cerrado para aprobar la ley de reforma laboral durante la primera quincena de febrero. En la Cámara alta ya se manejan fechas tentativas de sesión entre el martes 10 y el jueves 12.

Para que el debate pueda concretarse, el Ejecutivo deberá convocar a un nuevo período de sesiones extraordinarias. Si bien desde La Libertad Avanza deslizaron que la intención inicial era hacerlo a partir del 26 de enero, admiten que no hay urgencias inmediatas y que el llamado podría extenderse desde el lunes 2 de febrero hasta fines de ese mes. El domingo 1 de marzo, en tanto, el presidente Javier Milei asistirá al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias, que se extenderán hasta el 30 de noviembre.

El esquema legislativo diseñado por el oficialismo tiene como principal figura a Patricia Bullrich, jefa del interbloque libertario en el Senado. El plan prevé que, desde este lunes, una comisión técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes recopile los pedidos de cambios y observaciones presentados por la oposición dialoguista, además de los reclamos impulsados por la CGT.

En paralelo, se destaca el silencio del kirchnerismo, una actitud que ya genera incomodidad incluso dentro de otros espacios peronistas con representación en la Cámara alta, que observan a distancia el desarrollo de las negociaciones. Aun así, los gremios, pese a su distancia con el Gobierno, intentan mantener canales de diálogo y confrontación política.

A partir del lunes 26 de enero, Bullrich iniciará reuniones cara a cara con legisladores de la oposición dialoguista. Por este motivo, no se esperan definiciones de fondo hasta la última semana de enero o los primeros días de febrero. El interbloque oficialista cuenta con 21 senadores, por lo que para alcanzar el quórum de 37 deberá sumar apoyos de la UCR, que aporta 10 bancas, del PRO, que conserva tres, y de bloques provinciales cuyo alineamiento no siempre responde a los gobernadores.

Desde al menos una fuerza del interior ya adelantaron su respaldo a la iniciativa, lo que sugiere que existen acuerdos políticos y operativos previos que exceden el contenido puntual del proyecto. No obstante, en el oficialismo reconocen que la tarea no será sencilla y que cada voto deberá negociarse.

Una vez definidos los cambios al dictamen de mayoría firmado en diciembre, La Libertad Avanza deberá resolver la estrategia para el tratamiento en el recinto. La explicación de las modificaciones será clave, tanto en la votación en general como en el debate artículo por artículo. Esa tarea quedará en manos de Bullrich, quien además de conducir el bloque oficialista será la miembro informante como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social.

“Percibimos un buen acompañamiento del PRO y de la UCR. Estamos avanzando con calma. En este tipo de leyes hay que mirar la película completa y no la foto que quiere imponer el kirchnerismo”, señaló una fuente de peso del oficialismo.

En este contexto, también surgió una alerta interna en el Senado tras la designación del prosecretario de Coordinación Operativa, Manuel Ignacio Chavarría, como autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Si bien el nombramiento no presenta objeciones formales, generó malestar que el funcionario solicitara una licencia ad honorem en lugar de renunciar, lo que implicaría mantener contratos, personal a cargo y chofer del Senado, una situación que varios legisladores consideran inviable.

