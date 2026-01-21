miércoles 21 de enero 2026

Bajo la lupa

Defensa al Consumidor se mete de lleno en el escándalo de Branka Motors por más de un centenar de denunciantes

Fuentes de la repartición anticiparon que habrá una audiencia masiva en la que se buscará dar respuesta a los presuntos damnificados. Pese a la citación, persiste el misterio por el nombre del propietario de la firma y blanco de sospechas por la presunta estafa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras el estallido del escándalo de Branka Motors, la concesionaria de motos masivamente denunciada por presunta estafa, Defensa al Consumidor tomó cartas en el asunto y convocó una audiencia pública para el próximo 30 de enero. Es que frente a la alta demanda de denunciantes, el organismo intenta ofrecer soluciones a los sanjuaninos que habrían sido víctimas de la defraudación.

Acorde manifestó la titular de la repartición, Fabiana Carrizo, el objetivo es encontrar respuestas ante los cientos de denunciantes que acudieron a la justicia penal y que esperan que el responsable o los responsables sean castigados. La funcionaria indicó que, ante las inconsistencias, se definió una instancia para llegar a una conciliación, dentro de las posibilidades, y que los afectados recuperen su dinero.

"Las puertas de la Dirección están abiertas porque el Estado tiene que ser así. Acá hay una ley que ampara los derechos de los consumidores y hay un incumplimiento de parte del propietario de esta concesionaria de motos", manifestó Carrizo al mismo tiempo que remarcó que hubo entregas pactadas que no fueron respetadas.

Luego de analizar las presentaciones de los denunciantes, la representante del organismo detalló que, además de no haber sido entregados los vehículos, otras irregularidades que se presentaron fueron la entrega de motos sin la documentación necesaria para patentar las mismas.

Si bien existió una citación de la empresa a la audiencia, la funcionaria reconoció que hasta el momento no se pudo individualizar a una persona que responda como la propietaria del comercio situado en Avenida Rioja y 25 de Mayo, en Capital. Frente a la consulta de este diario sobre un responsable particular, sostuvo: "Hay varios cuit, estamos mirando eso también". Con ello, persiste el misterio por quién está detrás de la supuesta maniobra delictiva.

Fuentes ligadas al caso le dijeron a Tiempo de San Juan que aunque hay nombres relacionados a la firma circulando en las redes y en los medios, se estima que serían "perejiles". Para algunos de los denunciantes, los sujetos son vendedores de Branka Motors o simples representantes que figuraron en los contratos firmados.

Hasta la fecha fijada, desde Defensa al Consumidor intentarán dar con el dueño y que acuda a la misma. "Se espera que se presente alguien y que se pueda llegar a un arreglo", manifestó quien afirmó que hasta este miércoles en la tarde registraron 122 denuncias.

En este tipo de instancias de conciliación, el consumidor expone su problema y la empresa busca una solución, ya sea una oferta, no ofrezca nada o proponga una reprogramación. buscando un acuerdo que se formaliza en un acta.

También consultada por este diario, la conocida abogada penalista Filomena Noriega, que representa a un importante grupo de denunciantes, indicó que se calculan cerca de 170 denuncias y, por ello, frente a la demanda, la fiscalía solicitó a los interesados en radicar una denuncia acudir a las comisarías relacionadas a sus domicilios para establecer un orden.

Una de las medidas adoptadas por el fiscal Guillermo Heredia, que por el momento mantiene bajo siete llaves los primeros detalles de la investigación preliminar, fue la de organizar la recepción de denuncias como ya se hizo con causas de alta demanda como las estafas con terrenos. De esa manera, se estima que se recibirán entre 10 y 12 denuncias por día de acá a febrero. Una agenda cargada.

Temas
Dejá tu comentario

