Estaba disfrutando del verano en Caucete y encontró a un ladrón "con las manos en la masa"

Lo que debía ser una noche de festejo y disfrute terminó en un episodio de tensión para un vecino de Caucete, que sorprendió a un delincuente mientras robaba en su vehículo durante la madrugada del domingo.

El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, alrededor de las 4 de la mañana, en inmediaciones del Quincho Las Brujas, ubicado sobre Ruta Provincial 270, donde Luciano Fernando Oyola Silva participaba de un evento. El denunciante había dejado estacionado su automóvil, un Chevrolet Celta negro, en un callejón colindante al lugar.

Según consta en la denuncia, Oyola fue alertado por su hermana, María Esther Oyola, quien le indicó que saliera de inmediato, ya que su sobrino, Samuel Cabañas, estaba forcejeando con un sujeto que intentaba sustraer elementos del interior del vehículo.

Al llegar al lugar, el joven relató que regresaba al quincho cuando observó a un individuo con el capot del automóvil levantado, manipulando el cableado. Al intentar impedir el robo, se produjo un forcejeo con el sospechoso, identificado como Díaz Álex Ezequiel, quien finalmente logró darse a la fuga.

Tras el incidente, el propietario del vehículo constató que el delincuente había cortado los cables de conexión y sustraído un estéreo marca Pioneer, además de un bajo luneta de color negro con dos parlantes marca B52. También se llevaron un par de zapatillas Reebok, talle 39, de color blanco con base amarilla y rosada, que se encontraban en el baúl y pertenecían a un conocido que trabajaba como mozo en el evento.