miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Delitos

Estaba disfrutando del verano en Caucete y encontró a un ladrón "con las manos en la masa"

El hecho ocurrió de madrugada, cuando el propietario del vehículo fue alertado por su familia y sorprendió a un sujeto robando elementos del interior de su auto, quien escapó tras un forcejeo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (7)

Lo que debía ser una noche de festejo y disfrute terminó en un episodio de tensión para un vecino de Caucete, que sorprendió a un delincuente mientras robaba en su vehículo durante la madrugada del domingo.

Lee además
un gobernador denuncio que hallaron microfonos y camaras ocultas en su despacho
¡Cuidado!

Un gobernador denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho
la viuda negra y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policia retirado fueron llevados al penal
Prisión preventiva

La "Viuda Negra" y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal

El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, alrededor de las 4 de la mañana, en inmediaciones del Quincho Las Brujas, ubicado sobre Ruta Provincial 270, donde Luciano Fernando Oyola Silva participaba de un evento. El denunciante había dejado estacionado su automóvil, un Chevrolet Celta negro, en un callejón colindante al lugar.

Según consta en la denuncia, Oyola fue alertado por su hermana, María Esther Oyola, quien le indicó que saliera de inmediato, ya que su sobrino, Samuel Cabañas, estaba forcejeando con un sujeto que intentaba sustraer elementos del interior del vehículo.

Al llegar al lugar, el joven relató que regresaba al quincho cuando observó a un individuo con el capot del automóvil levantado, manipulando el cableado. Al intentar impedir el robo, se produjo un forcejeo con el sospechoso, identificado como Díaz Álex Ezequiel, quien finalmente logró darse a la fuga.

Tras el incidente, el propietario del vehículo constató que el delincuente había cortado los cables de conexión y sustraído un estéreo marca Pioneer, además de un bajo luneta de color negro con dos parlantes marca B52. También se llevaron un par de zapatillas Reebok, talle 39, de color blanco con base amarilla y rosada, que se encontraban en el baúl y pertenecían a un conocido que trabajaba como mozo en el evento.

Temas
Seguí leyendo

Condenan a "San La Muerte", el sujeto que trompeó a un policía sanjuanino

No llegó a salirse con la suya, pero terminó en la cárcel por su historial criminal

Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave

Hugo de Omega rompió el silencio y confirmó que habrá derecho de admisión: "Fue una situación muy fea que nos desbordó a todos"

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

Video: viajaba en moto y terminó en el piso tras protagonizar un choque en pleno centro sanjuanino

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Entró a robar a una casa, ocultó lo que se llevó en un cantero e intentó huir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al hombre que murio tras recibir una descarga electrica en chimbas
Frente a la Plaza San Cayetano

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas
Frente a la Plaza San Cayetano

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas
Dolor en las redes

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

La pileta de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión video
Informe

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

Te Puede Interesar

La Viuda Negra y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal
Prisión preventiva

La "Viuda Negra" y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan a San La Muerte, el sujeto que trompeó a un policía sanjuanino
Juicio abreviado

Condenan a "San La Muerte", el sujeto que trompeó a un policía sanjuanino

Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico
En Madrid

Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico

Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave
Bermejo

Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave

Una de las dos plantas de la textil Vicunha en San Juan hoy trabaja con una actividad inferior al 50%, en medio de la caída del consumo y el avance de las importaciones.
Actividad en caída

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones