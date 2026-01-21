miércoles 21 de enero 2026

Incertidumbre en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

Mientras se profundiza la reducción de personal y crecen los rumores de salida del actual operador, aparece otro interesado en quedarse con el supermercado Libertad. Quiénes son sus dueños, por qué miran San Juan y qué puede pasar con los empleados.

Por Elizabeth Pérez
Hay rumores de que el hipermercado Libertad atraviesa un proceso de ajuste y reordenamiento que podría derivar en un cambio de operador en uno de los puntos comerciales más importantes de la provincia.



El hipermercado Libertad de San Juan atraviesa una etapa decisiva. En medio de un sostenido achique de personal, despidos recientes y retiros voluntarios, crecen con fuerza los rumores sobre una posible venta de la operación y la llegada de una nueva cadena para hacerse cargo del histórico local.

Según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, hay fuertes rumores de que los actuales propietarios estarían decididos a abandonar el negocio supermercadista para concentrarse exclusivamente en la explotación inmobiliaria del predio.

“Ellos apuestan a la parte inmobiliaria. No creo que cierren el supermercado, pero sí que dejen de operarlo como Libertad y alquilen el espacio a otra cadena”, explicó la dirigente sindical.

El cambio no sería menor. Libertad fue durante décadas uno de los polos comerciales más importantes de la provincia y hoy emplea a alrededor de 80 trabajadores, muchos de ellos con más de dos décadas de antigüedad. Sin embargo, en el último año se perdieron 27 puestos de trabajo y, en lo que va de 2026, ya se produjeron dos despidos sin causa de empleados con 26 años de servicio.

“El clima es de mucha incertidumbre. No solo en San Juan, también en Mendoza, Córdoba y Tucumán, donde pasa algo parecido”, advirtió Moral.

El nombre que suena

En este escenario, el principal rumor que circula en el sector es que La Anónima estaría analizando quedarse con la operación del supermercado. Aunque por ahora no hay confirmación oficial, empleados aseguraron que en las últimas semanas hubo movimientos y visitas vinculadas a la cadena.

“La referencia que tenemos de La Anónima es buena como empleador. Cumplen con pagos, permisos, vacaciones y condiciones laborales. Eso tranquiliza en parte”, señaló la titular del sindicato, que sin embargo reiteró que no tiene ninguna confirmación.

La eventual llegada no sería un dato menor. La Anónima es una de las cadenas más importantes del país y una de las de mayor despliegue territorial.

La firma pertenece a La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, presidida por Federico Braun, uno de los CEO más influyentes de la Argentina y uno de los empresarios más ricos del país según la revista Forbes.

Con más de un siglo de historia -inició sus actividades en 1908 en ciudades patagónicas como Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Santa Cruz-, hoy La Anónima cuenta con 163 sucursales en 83 ciudades, 10 centros de distribución, dos frigoríficos y una base de transferencias. Emplea a 11.500 trabajadores y registra ventas por más de 30.000 millones de pesos.

Es la cuarta cadena local de retail por volumen de ventas, la segunda de capitales argentinos y una de las que mayor presencia territorial tiene, desde Goya hasta Ushuaia. Entre sus principales accionistas históricos figuran las familias Braun y Menéndez.

En paralelo, Braun integra el directorio del Banco Galicia, donde su familia controla cerca de un tercio del paquete accionario junto a los Escasany y los Ayerza.

Los empleados

Más allá de quién termine desembarcando, la principal preocupación del sindicato pasa por el impacto laboral. “No es solo quién compra, sino cuántos metros va a ocupar y cuántos empleados va a necesitar. Si entra otra cadena y pide menos personal, ahí se produce el ajuste”, explicó Moral.

En el gremio sostienen que la experiencia en otras operaciones similares muestra que el comprador suele exigir que la empresa saliente reduzca su plantilla antes de concretar la transferencia. “El que compra no quiere quedarse con el problema. Prefiere que el ajuste lo haga el dueño actual”, resumió la dirigente.

Por ese motivo, el sindicato ya prepara un pedido formal de audiencia con la empresa para exigir definiciones y llevar tranquilidad a los trabajadores. Por ahora, todo se mueve en el terreno de los rumores.

Pero el silencio empresario, el achique sostenido y la aparición de un jugador de peso como La Anónima confirman que el Libertad atraviesa una transición que podría cambiar el mapa comercial de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan












