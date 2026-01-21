miércoles 21 de enero 2026

Agendando

El romanticismo tomará el Teatro Sarmiento: César "Banana" Pueyrredón regresa a San Juan

El legendario compositor y cantante argentino se presentará el domingo 29 de marzo. Será una noche dedicada a los clásicos que marcaron a varias generaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
César Banana Pueyrredón regresa a San Juan y se presentará en el Teatro Sarmiento.

San Juan se prepara para recibir a una de las figuras más emblemáticas de la canción melódica argentina. César "Banana" Pueyrredón volverá a visitar la provincia el próximo domingo 29 de marzo, en lo que promete ser una velada cargada de nostalgia, emoción y ese sello distintivo que lo mantiene vigente tras décadas de trayectoria.

El escenario elegido para este reencuentro es el Teatro Sarmiento. El recinto, que recientemente ha pasado por procesos de renovación para mejorar la experiencia del espectador y la acústica de sus salas, se vestirá de gala para albergar un repertorio que es, en esencia, la banda sonora de miles de historias de amor en todo el país.

image

Pueyrredón ha sabido mezclar el pop con la balada romántica de una forma única. Se espera que durante el concierto no falten auténticos himnos como "Conociéndote", "No quiero ser tu amigo", "Tarde o temprano" y "Nuestro amor comenzó vivir".

La calidez del artista y su cercanía con el público sanjuanino son viejos conocidos. En sus visitas anteriores, el compositor siempre ha destacado la receptividad de una audiencia que no solo escucha, sino que corea cada estrofa, convirtiendo el show en un diálogo musical íntimo.

Información sobre entradas

Si bien la expectativa es alta, la organización del evento informó que aún no se han oficializado los precios de las localidades. No obstante, se confirmó que el proceso de venta iniciará en los próximos días bajo dos modalidades para mayor comodidad de los asistentes:

  • Venta Online: A través de la plataforma tuentrada.com.
  • Venta Presencial: En la boletería física del Teatro Sarmiento, cumpliendo con los horarios habituales de atención al público.

Temas
Dejá tu comentario

