miércoles 21 de enero 2026

Cerca de la Capilla de San Cayetano

Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas: estaba trabajando con una hormigonera

El hecho ocurrió este miércoles al mediodía en inmediaciones de la Capilla de San Cayetano. La víctima tenía unos 44 años y falleció en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un trágico episodio se registró este miércoles al mediodía en Chimbas, donde un hombre murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas laborales.

Según las primeras informaciones confirmadas a este diario, la víctima -de aproximadamente 44 años- se encontraba trabajando con una hormigonera cuando, por motivos que aún se investigan, recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó la muerte de manera casi inmediata.

image

El hecho ocurrió en calle 2 de Septiembre, a pocos metros de la Capilla San Cayetano. Al lugar acudió personal policial y de emergencias, quienes constataron el fallecimiento del hombre, quien no fue identificado.

Temas
Dejá tu comentario

