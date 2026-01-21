Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas: estaba trabajando con una hormigonera

Un trágico episodio se registró este miércoles al mediodía en Chimbas, donde un hombre murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas laborales.
El hecho ocurrió este miércoles al mediodía en inmediaciones de la Capilla de San Cayetano. La víctima tenía unos 44 años y falleció en el lugar.
Según las primeras informaciones confirmadas a este diario, la víctima -de aproximadamente 44 años- se encontraba trabajando con una hormigonera cuando, por motivos que aún se investigan, recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó la muerte de manera casi inmediata.
El hecho ocurrió en calle 2 de Septiembre, a pocos metros de la Capilla San Cayetano. Al lugar acudió personal policial y de emergencias, quienes constataron el fallecimiento del hombre, quien no fue identificado.