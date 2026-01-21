Atención docentes sanjuaninos: estas son las instituciones habilitadas para las cartillas sanitarias

En la previa del inicio del Ciclo Lectivo 2026, los ministerios de Educación y Salud informaron a los docentes aspirantes a ingresar al sistema educativo, los hospitales y centros de salud en los que pueden realizar las cartillas sanitarias.
Se trata de hospitales y centros de salud en los que los maestros pueden tramitar la cartilla requerida en el marco del Ingreso a la docencia 2026.
Desde las carteras recordaron que, "la cartilla sanitaria es un requisito obligatorio en el marco del Ingreso a la Docencia 2026. Se recuerda consultar previamente en las instituciones si se realiza o no el apto psicofísico que también debe ser presentado para la inscripción en las distintas Juntas de Clasificación".
Albardón
- Hospital Dr. José Giordano, Sarmiento entre Tucumán y B. Pintor. Tel:4911002.
- Policonsultorios Auxiliadora de la Salud, Casivar y Las Tuscas,Manzana D,Lote 1 s/n Tel: 264 4762869
Angaco
- Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, Domingo Faustino Sarmiento. Tel. 4972018.
Capital
- Centro Integral de Especialidades Médicas Laborales CIEM LAB, Rivadavia 981, este. Tel: 4223939.
- Centro Médico de GME Medicina Empresaria y otras razones sociales, Tucumán 582 sur. Tel: 4211977
- Centro Médico Medical, General Paz 32 este. Tel: 4220440
- Policonsultorio Clínica Alemana, Avenida Córdoba 561 este Tel: 4760359.
- Policonsultorios Clínica Córdoba Salud, Avenida Córdoba 56 este. Tel: 2645312102
- Policonsultorios Clínica Medicart, Avenida España 429 norte.Tel:4203999
- Clínica Parque Universitario, Hermógenes Ruiz 1155, sur. Tel: 4231959.
- Servicio Integral de Estudios Médicos SIEM, Santa Fe 465,este. Tel:4219648
Calingasta
- Hospital Dr. Aldo Cantoni, Avenida Argentina s/n. Tel: 2648 421012.
- Hospital de Barreal, Las Heras s/n. Tel: 2648 441060.
Caucete
- Hospital Dr. César Aguilar, Juan José Bustos y Rodríguez y Olmos. Tel: 4961110.
- Policonsultorios Clínica de la Salud, Paula Albarracín de Sarmiento 1085.Tel: 4963381.
Chimbas
- Consultorios Médicos, Laboratorio de análisis clínicos y diagnóstico por imágenes CEMI, Mendoza 951 norte.Tel:4313106
Iglesia
- Hospital Dr. Tomas Perón, Santo Domingo s/n. Tel: 2647 493045.
Jáchal
- Hospital San Roque, calle 25 de Mayo 234, San José de Jáchal Tel: 2647 42-0055/ 420300.
Rawson
- AMERICAN ADVISOR - predio EMICAR , Luis Pasteur 256, oeste. Tel.4287809.
25 de Mayo
- Hospital 25 de Mayo, calle 4 entre Mendoza y Enfermera Medina. Tel:4936030.
Valle Fértil
- Hospital Alejandro Albarracín, General Acha y 25 de mayo s/n. Tel: 2646420188.