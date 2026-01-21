miércoles 21 de enero 2026

Lista

Atención docentes sanjuaninos: estas son las instituciones habilitadas para las cartillas sanitarias

Se trata de hospitales y centros de salud en los que los maestros pueden tramitar la cartilla requerida en el marco del Ingreso a la docencia 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dónde se pueden realizar la cartilla sanitaria los docentes sanjuaninos.

Dónde se pueden realizar la cartilla sanitaria los docentes sanjuaninos.

En la previa del inicio del Ciclo Lectivo 2026, los ministerios de Educación y Salud informaron a los docentes aspirantes a ingresar al sistema educativo, los hospitales y centros de salud en los que pueden realizar las cartillas sanitarias.

Desde las carteras recordaron que, "la cartilla sanitaria es un requisito obligatorio en el marco del Ingreso a la Docencia 2026. Se recuerda consultar previamente en las instituciones si se realiza o no el apto psicofísico que también debe ser presentado para la inscripción en las distintas Juntas de Clasificación".

Las instituciones habilitadas por departamento

Albardón

- Hospital Dr. José Giordano, Sarmiento entre Tucumán y B. Pintor. Tel:4911002.

- Policonsultorios Auxiliadora de la Salud, Casivar y Las Tuscas,Manzana D,Lote 1 s/n Tel: 264 4762869

Angaco

- Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, Domingo Faustino Sarmiento. Tel. 4972018.

Capital

- Centro Integral de Especialidades Médicas Laborales CIEM LAB, Rivadavia 981, este. Tel: 4223939.

- Centro Médico de GME Medicina Empresaria y otras razones sociales, Tucumán 582 sur. Tel: 4211977

- Centro Médico Medical, General Paz 32 este. Tel: 4220440

- Policonsultorio Clínica Alemana, Avenida Córdoba 561 este Tel: 4760359.

- Policonsultorios Clínica Córdoba Salud, Avenida Córdoba 56 este. Tel: 2645312102

- Policonsultorios Clínica Medicart, Avenida España 429 norte.Tel:4203999

- Clínica Parque Universitario, Hermógenes Ruiz 1155, sur. Tel: 4231959.

- Servicio Integral de Estudios Médicos SIEM, Santa Fe 465,este. Tel:4219648

Calingasta

- Hospital Dr. Aldo Cantoni, Avenida Argentina s/n. Tel: 2648 421012.

- Hospital de Barreal, Las Heras s/n. Tel: 2648 441060.

Caucete

- Hospital Dr. César Aguilar, Juan José Bustos y Rodríguez y Olmos. Tel: 4961110.

- Policonsultorios Clínica de la Salud, Paula Albarracín de Sarmiento 1085.Tel: 4963381.

Chimbas

- Consultorios Médicos, Laboratorio de análisis clínicos y diagnóstico por imágenes CEMI, Mendoza 951 norte.Tel:4313106

Iglesia

- Hospital Dr. Tomas Perón, Santo Domingo s/n. Tel: 2647 493045.

Jáchal

- Hospital San Roque, calle 25 de Mayo 234, San José de Jáchal Tel: 2647 42-0055/ 420300.

Rawson

- AMERICAN ADVISOR - predio EMICAR , Luis Pasteur 256, oeste. Tel.4287809.

25 de Mayo

- Hospital 25 de Mayo, calle 4 entre Mendoza y Enfermera Medina. Tel:4936030.

Valle Fértil

- Hospital Alejandro Albarracín, General Acha y 25 de mayo s/n. Tel: 2646420188.

