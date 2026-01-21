miércoles 21 de enero 2026

A disfrutar

El Chalet Cantoni reflota el ciclo de cine "Pantallas Abiertas"

El jueves 22 se proyectará la película Fargo (1996), dirigida por los hermanos Coen, en una nueva jornada del ciclo con entrada libre y gratuita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Chalet Cantoni vuelve a poner a disposición de todos los sanjuaninos su ciclo de cine Pantallas Abiertas.

El Chalet Cantoni vuelve a poner a disposición de todos los sanjuaninos su ciclo de cine 'Pantallas Abiertas'.

El ciclo de cine “Pantallas Abiertas” regresa este jueves 22 al Chalet Cantoni con la proyección de Fargo (1996), una producción estadounidense-británica dirigida por los hermanos Joel y Ethan Coen.

La película narra la historia de un hombre tímido y apocado que, agobiado por la influencia de su suegro millonario, decide contratar a dos delincuentes para secuestrar a su esposa y así obtener el dinero del rescate. Sin embargo, una serie de hechos inesperados desencadena una cadena de crímenes que obliga a la intervención policial.

La función arranca a las 20, en el Chalet Cantoni. La entrada es gratuita y por orden de llegada.

FUENTE: Sí San Juan

