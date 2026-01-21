miércoles 21 de enero 2026

Educación

Tres escuelas del norte sanjuanino, ampliadas y modernizadas: cómo van las obras

Las tareas realizadas por la provincia buscan mejorar la infraestructura escolar y garantizar espacios más funcionales y adecuados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En detalle, el avance de obra en tres escuelas de Jáchal.

En detalle, el avance de obra en tres escuelas de Jáchal.

Las obras de ampliación y refacción en dos escuelas clave del departamento Jáchal siguen avanzando a paso firme, según informaron desde el Ministerio de Infraestructura a cargo de la tarea que se desarrolla en el marco de un plan provincial para mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios educativos seguros, cómodos y funcionales para toda la comunidad estudiantil.

image

En la Escuela Provincia de Chubut, ubicada en Villa San Isidro, los trabajos progresan con tareas de recambio de cubierta, mejoras generales y la construcción de nuevos espacios, entre ellos un aula para nivel inicial con sanitario propio y un patio de juegos, alcanzando un avance del 12%.

55051841523_0d01ab7fde_o

De manera paralela, en la EPET N.º 1 de Jáchal, la obra registra un 55% de avance con la construcción de un nuevo taller técnico, la adecuación de sanitarios e instalaciones y la optimización de espacios de uso diario para responder al crecimiento de la matrícula y las demandas educativas.

Modernización de la Escuela Gascón

55051661266_1f055c19be_o
55050759592_c7531dd24d_o

El Gobierno provincial también ejecuta una intervención integral en la Escuela Esteban Agustín Gascón, donde las obras de ampliación y modernización alcanzan aproximadamente un 15% de avance. La obra incluye mejoras estructurales, reorganización de espacios y adecuación de sectores críticos para garantizar un edificio moderno y seguro para estudiantes y docentes, consolidando una infraestructura acorde a las necesidades actuales de la comunidad educativa de Las Aguaditas.

