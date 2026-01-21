Tres escuelas del norte sanjuanino, ampliadas y modernizadas: cómo van las obras

Las obras de ampliación y refacción en dos escuelas clave del departamento Jáchal siguen avanzando a paso firme, según informaron desde el Ministerio de Infraestructura a cargo de la tarea que se desarrolla en el marco de un plan provincial para mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios educativos seguros, cómodos y funcionales para toda la comunidad estudiantil.

En la Escuela Provincia de Chubut, ubicada en Villa San Isidro, los trabajos progresan con tareas de recambio de cubierta, mejoras generales y la construcción de nuevos espacios, entre ellos un aula para nivel inicial con sanitario propio y un patio de juegos, alcanzando un avance del 12%.

55051841523_0d01ab7fde_o

De manera paralela, en la EPET N.º 1 de Jáchal, la obra registra un 55% de avance con la construcción de un nuevo taller técnico, la adecuación de sanitarios e instalaciones y la optimización de espacios de uso diario para responder al crecimiento de la matrícula y las demandas educativas.

Modernización de la Escuela Gascón

55051661266_1f055c19be_o

55050759592_c7531dd24d_o

El Gobierno provincial también ejecuta una intervención integral en la Escuela Esteban Agustín Gascón, donde las obras de ampliación y modernización alcanzan aproximadamente un 15% de avance. La obra incluye mejoras estructurales, reorganización de espacios y adecuación de sectores críticos para garantizar un edificio moderno y seguro para estudiantes y docentes, consolidando una infraestructura acorde a las necesidades actuales de la comunidad educativa de Las Aguaditas.