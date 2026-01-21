Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: ya hay fecha para la edición 2026

La XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se realizará entre el 19 y 21 de marzo, según confirmaron este miércoles desde la Federación Gaucha Sanjuanina.

Ariel Caik, el secretario de Coordinación y Organización de la citada institución tradicionalista, aseguró que la clásica cabalgata volverá a contar con la participación de cientos de jinetes llegados desde diferentes puntos del país y territorios vecinos.

En dicha comparecencia ante los medios, Caik aseguró que la intervención de la Federación Gaucha ha conseguido sanear la institución y que ya se encamina a convocar a elecciones para retomar los carriles de la normalidad.

