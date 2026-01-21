Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: ya hay fecha para la edición 2026

La XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se realizará entre el 19 y 21 de marzo, según confirmaron este miércoles desde la Federación Gaucha Sanjuanina.
miércoles 21 de enero 2026
La cabalgata más representativa del gauchaje sanjuanino cuenta con un lugar en el calendario oficial de la Federación Gaucha. Los detalles
Ariel Caik, el secretario de Coordinación y Organización de la citada institución tradicionalista, aseguró que la clásica cabalgata volverá a contar con la participación de cientos de jinetes llegados desde diferentes puntos del país y territorios vecinos.
En dicha comparecencia ante los medios, Caik aseguró que la intervención de la Federación Gaucha ha conseguido sanear la institución y que ya se encamina a convocar a elecciones para retomar los carriles de la normalidad.