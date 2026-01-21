Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso

Durante la noche del martes, un robo fue frustrado en Napoli Tienda de Frío , el comercio ubicado en la intersección de Pueyrredón y 9 de Julio, en Capital . Un hombre fue sorprendido cuando intentaba sustraer mercadería y terminó aprehendido tras la intervención del personal de seguridad privada del local.

El detenido fue identificado como Juan Eduardo Manrrique , argentino, de 41 años, quien cuenta con antecedentes por causas vinculadas a robos y portación de armas de fuego. Al sujeto le secuestraron una botella de bebida gaseosa, dos botellas de jabon liquido para preparar y dos chocolates.

image

Según fuentes vinculadas al procedimiento, los agentes de seguridad detectaron la maniobra en pleno hecho y redujeron al sospechoso, dando aviso inmediato a la Policía. Minutos después, efectivos de la Comisaría 3ª de la Policía de San Juan arribaron al lugar y avanzaron con la detención, iniciándose el correspondiente proceso de flagrancia.

La mercadería sustraída fue recuperada y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el acusado permanece alojado a la espera de las medidas judiciales de rigor.

image

Desde el local manifestaron preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona y destacaron la rápida actuación conjunta entre la seguridad privada y la Policía para evitar el robo.