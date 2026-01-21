Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso
Un hombre de 41 años fue aprehendido en flagrancia tras ser sorprendido robando mercadería en Napoli Tienda de Frío, en Capital. El procedimiento fue realizado por personal de seguridad del local junto a efectivos de la Comisaría 3ª de la Policía de San Juan.
Durante la noche del martes, un robo fue frustrado en Napoli Tienda de Frío, el comercio ubicado en la intersección de Pueyrredón y 9 de Julio, en Capital. Un hombre fue sorprendido cuando intentaba sustraer mercadería y terminó aprehendido tras la intervención del personal de seguridad privada del local.
El detenido fue identificado como Juan Eduardo Manrrique, argentino, de 41 años, quien cuenta con antecedentes por causas vinculadas a robos y portación de armas de fuego. Al sujeto le secuestraron una botella de bebida gaseosa, dos botellas de jabon liquido para preparar y dos chocolates.
Según fuentes vinculadas al procedimiento, los agentes de seguridad detectaron la maniobra en pleno hecho y redujeron al sospechoso, dando aviso inmediato a la Policía. Minutos después, efectivos de la Comisaría 3ª de la Policía de San Juan arribaron al lugar y avanzaron con la detención, iniciándose el correspondiente proceso de flagrancia.
La mercadería sustraída fue recuperada y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el acusado permanece alojado a la espera de las medidas judiciales de rigor.
Desde el local manifestaron preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona y destacaron la rápida actuación conjunta entre la seguridad privada y la Policía para evitar el robo.