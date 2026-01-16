viernes 16 de enero 2026

Capital

Confuso episodio en una concesionaria: fue detenido por un presunto robo de una moto, pero tenía los papeles

El hecho ocurrió en el local Branka Motors, situado en la intersección de avenida Rioja y 25 de Mayo. Allí, un hombre de apellido Díaz, de 48 años, fue interceptado cuando intentaba retirar una motocicleta Keller Cronos 110 cc, color azul.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un confuso episodio se registró en las últimas horas en una concesionaria de motos ubicada en pleno centro de Capital, donde un hombre fue detenido luego de ser señalado por un presunto intento de robo, aunque al momento de la intervención policial presentó documentación que ahora es materia de investigación.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el local Branka Motors, situado en la intersección de avenida Rioja y 25 de Mayo. Allí, un hombre de apellido Díaz, de 48 años, fue interceptado cuando intentaba retirar una motocicleta Keller Cronos 110 cc, color azul.

El encargado del comercio, Banega, de 22 años, dio aviso a la Policía al advertir la situación. Personal policial que se encontraba en la zona fue alertado por un transeúnte y logró aprehender al sujeto a pocos metros del lugar.

De acuerdo a lo informado, al ser entrevistado por los efectivos, Díaz exhibió un contrato de compra-venta de un rodado de similares características al involucrado en el hecho. Ante esta situación, se procedió igualmente a su aprehensión preventiva para esclarecer las circunstancias del episodio y determinar la validez de la documentación presentada.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo el legajo correspondiente, con intervención del Ayudante Fiscal Dr. César Cuneo. La Justicia deberá establecer si se trató efectivamente de un intento de robo o de un malentendido vinculado a la propiedad del vehículo.

