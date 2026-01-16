¿Qué pasó? Un auto terminó dentro de una populosa plaza de Capital

Un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este viernes generó preocupación en una concurrida zona de Capital, luego de que un vehículo perdiera el control y terminara dentro de una plaza, tras ser impactado por otro rodado.

En Mar del Plata Robaron un auto con una bebé de tres meses dentro

Alivio Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Según dieron a conocer fuentes policiales a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió en la intersección de calles Avellaneda y Santa Fe. Allí, una camioneta Ford EcoSport, que circulaba por Santa Fe de Este a Oeste, colisionó a un Fiat Uno que avanzaba por Avellaneda de Norte a Sur.

Por el impacto -que se produjo en la parte trasera del Fiat-, la conductora del Uno perdió la estabilidad del vehículo, cruzó la calzada y terminó ingresando a la Plaza Monseñor Ítalo Severino Di Stéfano, una zona habitualmente transitada por vecinos.

Ambos vehículos eran conducidos por mujeres. Como consecuencia del choque, la conductora del Fiat Uno sufrió una fractura de tabique, por lo que fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Rawson para una mejor atención médica.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 5ª, que trabajó en las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del siniestro.