viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 5ª

¿Qué pasó? Un auto terminó dentro de una populosa plaza de Capital

Un choque entre dos vehículos en la mañana de este viernes terminó con un coche dentro de la Plaza Monseñor Ítalo Severino Di Stéfano. Ambos rodados eran conducidos por mujeres y la conductora del Fiat Uno sufrió una fractura de tabique, por lo que fue trasladada al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este viernes generó preocupación en una concurrida zona de Capital, luego de que un vehículo perdiera el control y terminara dentro de una plaza, tras ser impactado por otro rodado.

Lee además
desperto la joven sanjuanina que protagonizo un vuelco en 25 de mayo: que se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
El desesperante episodio del auto robado con un bebé dentro ocurrió en Mar del Plata.
En Mar del Plata

Robaron un auto con una bebé de tres meses dentro

Según dieron a conocer fuentes policiales a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió en la intersección de calles Avellaneda y Santa Fe. Allí, una camioneta Ford EcoSport, que circulaba por Santa Fe de Este a Oeste, colisionó a un Fiat Uno que avanzaba por Avellaneda de Norte a Sur.

Por el impacto -que se produjo en la parte trasera del Fiat-, la conductora del Uno perdió la estabilidad del vehículo, cruzó la calzada y terminó ingresando a la Plaza Monseñor Ítalo Severino Di Stéfano, una zona habitualmente transitada por vecinos.

Ambos vehículos eran conducidos por mujeres. Como consecuencia del choque, la conductora del Fiat Uno sufrió una fractura de tabique, por lo que fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Rawson para una mejor atención médica.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 5ª, que trabajó en las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Un camión y un auto en el que viajaba una familia chocaron en el camino a Chile en Mendoza: murió una persona

Confirmaron la causa de la muerte de la mujer encontrada sin vida en Jáchal

Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia

Video, cuchillo y condena: dos meses de prisión por una violenta pelea en Pocito

Confuso episodio en una concesionaria: fue detenido por un presunto robo de una moto, pero tenía los papeles

Desvalijaron la casa de los padres de dos sanjuaninos olímpicos: "Se llevaron hasta las herramientas de trabajo"

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro

Investigan la muerte de una mujer encontrada sin vida en Jáchal: tenía moretones en el cuerpo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia a la prensa de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia a la prensa de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción
Investigación

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción

Te Puede Interesar

Según la consultora privada Fundeg, los mayores aumentos en San Juan se concentraron en alimentos clave de la canasta básica, especialmente carnes y frutas, que tienen un fuerte impacto en el gasto mensual de las familias.
Medición privada de precios

En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

Por Elizabeth Pérez
Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia
Barrio Olivares de Natania

Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia

Imagen ilustrativa
Oficial

Confirmaron la causa de la muerte de la mujer encontrada sin vida en Jáchal

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Disfrutar del rafting en el río Jáchal es una de las mejores actividades que ofrece el verano en San Juan.
Tiempo de verano en SJ

Rafting en el Río Jáchal: la imperdible experiencia que entrelaza adrenalina e increíbles paisajes