sábado 17 de enero 2026

Atrapados

Cayeron en minutos: detuvieron a dos hermanos por el robo de un celular en Rivadavia

Un joven de 18 años y su hermano de 17 fueron aprehendidos en el barrio El Jilguero luego de ser señalados por sustraer un teléfono en el barrio Bernardino Rivadavia. La policía recuperó el aparato y activó el procedimiento de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
445e4243-e401-4125-b9bd-7b80ecbb0dc7

Dos hermanos quedaron implicados en un robo ocurrido este miércoles en Rivadavia. Se trata de Calderon Romero, de 18 años, y Cano Vidal, de 17, quienes fueron detenidos tras sustraer un teléfono celular y trasladarse hasta el barrio El Jilguero.

Según informaron fuentes policiales, un llamado alertó sobre el ilícito y efectivos se desplazaron de inmediato a la zona. En un inmueble del barrio encontraron al mayor de los jóvenes ofreciendo el dispositivo, un teléfono marca Huawei de color negro. Al ser consultado, no logró explicar su procedencia, por lo que fue reducido y trasladado a la base 34.

El aparato fue secuestrado y se activó el protocolo del Sistema de Flagrancia. Hasta la dependencia policial se presentó el ayudante fiscal de turno, el Dr. Germán Cuk, para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Tras las primeras medidas, Calderon Romero quedó vinculado a un legajo caratulado como Robo. En tanto, su hermano menor fue puesto a disposición del Centro de Admisión y Derivación (CAD), desde donde seguirán el caso por tratarse de un adolescente en conflicto con la ley penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan

