Robó, amenazó de muerte a su víctima y a la Policía, intentó huir y cayó tras una persecución

Un hombre de 38 años fue detenido por la Policía de San Juan acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego y amenazas, luego de protagonizar un violento episodio en una transitada zona de Capital.
El hecho ocurrió en la intersección de calle Pedro Valdivia y avenida Alem, donde el sujeto, identificado como Maric, sustrajo un teléfono celular a un joven de 22 años bajo amenazas. Tras el robo, efectivos policiales intentaron atraparlo, pero el hombre se dio a la fuga.
La persecución finalizó en el Barrio Manantial, donde Maric se refugió en su domicilio. Allí fue aprehendido durante un procedimiento que se desarrolló en un clima hostil, ya que el acusado amenazó de muerte tanto a la víctima como a los efectivos intervinientes.
Durante el allanamiento, la Policía secuestró un revólver calibre 38 especial con cuatro cartuchos, arma que habría sido utilizada para cometer el ilícito.
Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad, Maric quedó detenido y a disposición del fiscal Dr. Alberto Martínez, quien continúa con la investigación del caso.