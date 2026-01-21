miércoles 21 de enero 2026

Violento atraco

Una anciana fue golpeada y asaltada de madrugada en su casa en Pocito

La mujer tiene 74 años y sufrió heridas leves durante el atraco. El delincuente la sorprendió en horas de la noche mientras dormía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Un delincuente encapuchado entró de madrugada a un domicilio de Pocito y desató el terror sobre una anciana que se encontraba sola. El desconocido la atacó a golpes y la dejó inmovilizada, mientras revisó la vivienda para luego llevarse un celular y algunas pertenencias, según las primeras informaciones.

Ana Torres, de 74 años, tuvo que ser auxiliada en un primer momento por un policía de la Unidad Operativa del barrio Teresa de Calcuta y también por un equipo médico, aunque no fue necesario internarla, precisó una alta fuente policial a TIEMPO DE SAN JUAN. La mujer sufrió un corte en los labios y un moretón producto de los golpes que recibió por parte del delincuente, que la atacó en las primeras horas de este miércoles 21 de enero.

El hecho se produjo en una vivienda situada en la manzana C del barrio René Favaloro, en inmediaciones de las calles Frías y Agustín Gómez, en Pocito. La anciana dormía y se despertó cuando el ladrón ya estaba dentro de la casa. La versión es que el delincuente forzó una de las ventanas y, aparentemente, sabía que la mujer se encontraba sola, explicaron fuentes del caso.

Como consecuencia de la paliza y del miedo, la mujer quedó paralizada y el desconocido comenzó a revisar los muebles en busca de dinero y objetos de valor. Una fuente del caso contó que no encontró mucho y que apenas se llevó el celular de la abuela y otras pertenencias de escaso valor. No se habló de dinero ni de artefactos electrónicos.

El ladrón escapó por el mismo lugar por el que había ingresado y la anciana terminó envuelta en una crisis de nervios. Personal de la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna, con jurisdicción en la zona, tomó la denuncia e inició las actuaciones, que quedaron a cargo del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Dejá tu comentario

Frente a la Plaza San Cayetano

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

