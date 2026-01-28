Rompió el silencio el empresario sanjuanino detenido en Mendoza acusado de estafar a egresados

El empresario sanjuanino Mauricio Morales , titular de la firma OK Eventos , rompió el silencio desde su lugar de detención en Mendoza, donde permanece alojado desde fines de 2025 acusado de estafas vinculadas a la organización de eventos, principalmente a unos egresados de la vecina provincia. A través de una carta escrita de puño y letra, que fue transcripta por un socio y difundida a los medios, Morales dio su versión de los hechos y negó haber tenido intención de defraudar a sus clientes.

En el escrito, el empresario comenzó pidiendo disculpas a los damnificados por los cuatro eventos que no se realizaron el fin de semana del 29 de noviembre de 2025: una fiesta de egresados, una boda y dos cumpleaños. “Como responsable máximo de la firma, asumo la total responsabilidad por los fallos ocurridos”, expresó, y aclaró que, si bien en la organización de un evento intervienen decenas de trabajadores y proveedores, el compromiso con el cliente “es personal y directo”.

Morales sostuvo que OK Eventos cuenta con una trayectoria de 11 años y más de 600 eventos realizados, y que solo en 2025 concretaron más de 40 servicios sin inconvenientes ni denuncias previas. Según explicó, lo ocurrido respondió a “una falla sistémica en un único fin de semana”, situación que -aseguró- están decididos a reparar.

Respecto a su situación judicial, el empresario afirma que nunca estuvo prófugo y que su detención se produjo en su domicilio habitual. Además, remarcó que existe voluntad plena de pago y resarcimiento a los clientes afectados. En ese sentido, indicó que presentaron ante la Justicia una fianza que supera el monto adeudado, con el objetivo de garantizar las devoluciones y recuperar la libertad para reactivar la operatoria de la empresa. Sin embargo, señaló que las propuestas de arreglo fueron rechazadas de manera momentánea por cuestiones administrativas de la fiscalía.

En línea con lo que ya planteó su defensa, Morales afirmó que no existió intención de estafa, sino un incumplimiento contractual derivado de una falla administrativa. Como argumento, mencionó que los salones y varios servicios habían sido contratados y abonados, lo que -según su postura- descarta un accionar fraudulento. También aclaró que ese mismo fin de semana se realizaron otros eventos con normalidad y que las múltiples denuncias corresponden a distintas personas de esos cuatro festejos fallidos, lo que habría generado una percepción errónea sobre la cantidad de casos.

Por último, el empresario señaló que actualmente la empresa se encuentra limitada para operar porque la Justicia mantiene retenidos teléfonos y herramientas de trabajo, y pidió una pronta resolución que les permita cumplir con sus obligaciones y proteger la pyme. “Nuestra prioridad absoluta es cumplir con nuestros clientes y devolver la confianza a quienes nos eligieron”, concluyó.

Cabe recordar que, días atrás, la Justicia mendocina le negó el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que Morales continúa detenido mientras avanza la investigación en su contra por presuntas estafas.

La carta del empresario Morales dirigida a medios: