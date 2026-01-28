Delincuentes escapaban de la policía y abandonaron la moto tras una caída

Tres hombres protagonizaron una fuga el mediodía del martes en el departamento Chimbas, luego de advertir la presencia policial mientras circulaban en una motocicleta que había sido robada horas antes.

Justicia Detuvieron en Pocito a un hombre denunciado por abusar a dos niñas

Lo último Rompió el silencio el empresario sanjuanino detenido en Mendoza acusado de estafar a egresados

Al intentar escapar, los sospechosos ingresaron al barrio René Favaloro, donde perdieron el control del rodado, cayeron al suelo y continuaron la huida a pie, dejando la moto abandonada.

Según fuentes policiales, el hecho se inició tras un alerta recibido en el barrio Arenales, donde se informó que tres sujetos circulaban en una motocicleta y presentaban actitudes sospechosas.

Al arribar al lugar y ser detectados por los efectivos, los individuos —que se desplazaban con el torso desnudo— emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una breve persecución que culminó con el secuestro del vehículo, posteriormente identificado como sustraído horas antes.