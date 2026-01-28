Detuvieron en Pocito a un hombre denunciado por abusar a dos niñas

Personal policial de UFI ANIVI este martes, en horas de la tarde en Pocito, atrapó a un sujeto que fue señalado de abusar sexualmente de dos menores de edad que serían de su círculo íntimo.

La fuerza y los miembros de la Justicia estaban abocados a la búsqueda desde este sujeto tras la denuncia realizada en ANIVI y luego de unos allanamientos frustrados dieron con él en el departamento pocitano.

No han trascendido detalles sobre la denuncia, pero fuentes allegadas dijeron que habría abusado de dos niñas que serían sus sobrinas políticas. Otro de los detalles es que una de las nenas dijo que estos ultrajes los sufría desde hace años.

La audiencia de formalización no se ha realizado y tras esta aprehensión se espera que se realice durante las próximas jornadas, puede ser este jueves o el viernes próximo.