"Atrasan y generan violencia": periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani

Las declaraciones de Horacio Pagani , que se dieron en medio de un debate televisivo que se generó tras el debut de Morena Beltrán como comentarista en un partido de la Liga Profesional, generaron gran polémica. El histórico periodista cuestionó el reconocimiento a la joven periodista y afirmó que el fútbol es “esencialmente masculino”. Además, sostuvo que las mujeres “que no juegan al fútbol” no deberían involucrarse en ese ámbito y realizó comentarios despectivos sobre su participación en el deporte, expresiones que generaron un fuerte rechazo.

En San Juan , periodistas deportivas analizaron lo ocurrido y coincidieron en que se trata de una mirada que no sólo desconoce los cambios sociales y profesionales, sino que también invisibiliza el trabajo y la preparación de muchas mujeres que hoy ocupan distintos roles dentro del fútbol, ya sea en una redacción como en un campo de juego.

Desde Tiempo de San Juan, Antonella Letizia remarcó que ya no tiene que existir esa división o pensamiento antiguo de que ciertos espacios pertenecen exclusivamente a los hombres. “Esa idea de que el fútbol es un 'club exclusivo de hombres' no es más que un prejuicio para intentar frenar lo inevitable. Morena no está ahí por sorteo, sino por mérito, estudio y formación. Ahora los roles no sólo se intercambian sino que se pueden ejecutar tranquilamente. Una mujer analista, comentarista, cumpliendo el rol de relatora o simplemente porque le gusta escribir de fútbol, no tiene por qué ser un problema o alterar el sistema de los que no pueden evolucionar y que sean ellas, que en este caso, ocupen un lugar en la cabina de un estadio”, expresó.

En la misma línea, Vanessa Chaparro, periodista de Diario de Cuyo, consideró que los dichos del periodista “atrasan años luz” y recordó que no es la primera vez que apunta contra la mujer en el fútbol. Además, sostuvo que para comentar un partido, la persona -sea hombre o mujer- debe estar capacitada, tener conocimientos y saber expresarse frente al televidente, oyente o lector, y remarcó que hoy son muchas las mujeres que se preparan para estar a la altura. “El verso de ‘andá a lavar los platos’ ya no existe más. Sigue habiendo gente que piensa así, que por ser mujer no podés opinar o no sabés de fútbol. Acá en San Juan sigue habiendo un pequeño sector que se opone a que hoy nosotras sepamos tanto o más que muchos hombres”, agregó. Y cerró con un mensaje hacia el futuro: “Ojalá que todo esto no afecte a las chicas que vienen de atrás. Que eligieron esta hermosa y noble profesión y que sueñan con llegar lejos. El periodismo deportivo femenino tiene muchísimo potencial y esos comentarios machistas algún día se tienen que acabar”.

Desde el espacio Futboleras, Marcela Yañez admitió que las palabras de Pagani la sorprendieron, sobre todo por tratarse de una figura con una extensa trayectoria. “Para mí es una persona súper respetable por tantos años de trayectoria que tiene”, señaló, y recordó que fue uno de los periodistas que hace años comenzó a compartir micrófono con mujeres, cuando no era habitual verlas en programas deportivos. Sin embargo, sostuvo que “es una pena realmente después de tantos años, siga teniendo ese pensamiento de machirulo”. Al trasladar el análisis al contexto local, afirmó que si bien considera que quienes sostienen esas ideas son minoría, todavía existen resistencias en algunos medios para integrar mujeres. “Las mujeres a lo largo de este tiempo hemos podido demostrar que estamos a nivel de los hombres y en muchos casos superando también ese nivel”, afirmó.

Por su parte, Gise Romero, periodista de Radio Sport, apuntó que se trata de una opinión que atrasa en un terreno que costó mucho ganar. Reconoció que puede no gustar el trabajo de una persona, pero advirtió que en este caso el desprestigio aparece “solo por ser mujer”, y que ese es el verdadero problema. “Hay buenos y malos periodistas más allá del género, pero a un hombre no se lo critica tan fácilmente”, afirmó, y agregó que estos episodios demuestran que aún hay cosas que no cambian y que muchas personas siguen pensando de esa manera, incluso en San Juan.

Desde Radio Metro San Juan, Guadalupe González calificó como lamentable que todavía existan miradas machistas que asocien el deporte únicamente a lo masculino. “El deporte no es sólo masculino ni mucho menos el fútbol”, sostuvo, y aseguró que lo único que generan ese tipo de comentarios es atraso y violencia. También remarcó que, aunque se avanzó, sigue siendo difícil ingresar al mundo del fútbol masculino y que todavía persisten comentarios despectivos hacia las mujeres que comentan, analizan o relatan. “No hace falta jugarlo, es cuestión de saberlo, entenderlo y estudiarlo, como hacen muchos periodistas masculinos. Solo queremos que nos respeten”, expresó.

Finalmente, Gisel Moreno, pionera en el periodismo deportivo, hoy en Radio Colón y Canal 5, consideró que se trata de una discusión que parece no terminar nunca y sostuvo que quienes creen que la mujer no puede o no debe ocupar determinados espacios tienen que aggiornarse a la realidad. “Hoy podemos y hacemos todo lo que nos imaginemos. No hay límites. La vida cambió. El mundo avanza”, afirmó, y concluyó que este tipo de opiniones deberían ser una más y no recibir mayor trascendencia.