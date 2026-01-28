Un momento de extrema tensión se vivió durante el mediodía de este miércoles en el centro de San Juan, cuando una vendedora ambulante fue agredida físicamente por otra mujer en Avenida Rawson , casi en la intersección con calle Mitre. El hecho ocurrió en plena vía pública y ante la mirada atónita de quienes circulaban por el lugar.

Según relató la víctima en rueda de prensa, el conflicto no fue un episodio aislado. “Ella siempre anda por acá y siempre me larga basura, todas esas cosas. Nosotros somos vendedores ambulantes y ella vive por esta zona, cerca del hospital Rawson”, explicó la mujer, aún conmocionada por lo ocurrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016618450651578434&partner=&hide_thread=false Caos en el centro sanjuanino por una mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante



Video gentileza: D3 Noticias pic.twitter.com/1E1DVuGsnB — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 28, 2026

La situación se desató cuando un joven se acercó a consultarle si aceptaba pagos con Mercado Pago. La vendedora intentó ayudarlo facilitando su alias, pero en ese momento la agresora comenzó a insultarla y arrojarle objetos. “Yo le dije que ya había tenido problemas con ella y que se fuera. Pero no quiso y ahí se me vino a los pelos”, contó.

El ataque fue directo y violento: la agresora le arrancó mechones de cabello, que quedaron esparcidos sobre el asfalto. “No me dejó ni pelo, mirá”, señaló la víctima, mientras mostraba los restos de cabello en el piso. Un hombre que pasaba por el lugar intervino para separarlas y evitar que la agresión continuara.

Tras el altercado, personal policial de la Comunal Capital llegó al lugar y redujo a la agresora, una mujer que, según indicaron fuentes presentes en el lugar, tendría problemas de salud mental. Finalmente, fue trasladada en un patrullero.