En Santa Lucía, se incendió un auto en plena calle: el video

Un episodio alarmante se registró durante la siesta de este miércoles en Villa Marini -Santa Lucía-. Un auto comenzó a prenderse fuego en plena vía pública y generó preocupación entre los vecinos de la zona.
El incidente sorprendió a vecinos y conductores durante la tarde de este miércoles. El fuego consumió por completo el rodado y obligó a la intervención de personal policial. Tirando baldazos de agua, vecinos controlaron el incendio.
El hecho ocurrió en inmediaciones de la intersección de calles Libertad y Lima, donde un Chevrolet Meriva fue visto envuelto en llamas, con una importante columna de humo visible a varios metros de distancia. La situación obligó a quienes circulaban por el lugar a detenerse y mantenerse alejados por precaución.
Según las primeras informaciones, no se registraron personas heridas, aunque el incendio provocó momentos de tensión y temor entre los vecinos y automovilistas que pasaban por el sector. Un video del siniestro comenzó a circular rápidamente en redes sociales, dando cuenta de la magnitud del fuego.
En el lugar trabajó personal policial, que ordenó el tránsito y resguardó la zona mientras los bomberos lograban controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o viviendas cercanas. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio del rodado y la investigación continúa.