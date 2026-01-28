miércoles 28 de enero 2026

Villa Marini

En Santa Lucía, se incendió un auto en plena calle: el video

El incidente sorprendió a vecinos y conductores durante la tarde de este miércoles. El fuego consumió por completo el rodado y obligó a la intervención de personal policial. Tirando baldazos de agua, vecinos controlaron el incendio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fuego

Un episodio alarmante se registró durante la siesta de este miércoles en Villa Marini -Santa Lucía-. Un auto comenzó a prenderse fuego en plena vía pública y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la intersección de calles Libertad y Lima, donde un Chevrolet Meriva fue visto envuelto en llamas, con una importante columna de humo visible a varios metros de distancia. La situación obligó a quienes circulaban por el lugar a detenerse y mantenerse alejados por precaución.

Según las primeras informaciones, no se registraron personas heridas, aunque el incendio provocó momentos de tensión y temor entre los vecinos y automovilistas que pasaban por el sector. Un video del siniestro comenzó a circular rápidamente en redes sociales, dando cuenta de la magnitud del fuego.

Tirando baldazos de agua, vecinos controlaron el incendio.

En el lugar trabajó personal policial, que ordenó el tránsito y resguardó la zona mientras los bomberos lograban controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o viviendas cercanas. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio del rodado y la investigación continúa.

