En Santa Lucía, se incendió un auto en plena calle: el video

Un episodio alarmante se registró durante la siesta de este miércoles en Villa Marini -Santa Lucía- . Un auto comenzó a prenderse fuego en plena vía pública y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la intersección de calles Libertad y Lima, donde un Chevrolet Meriva fue visto envuelto en llamas, con una importante columna de humo visible a varios metros de distancia. La situación obligó a quienes circulaban por el lugar a detenerse y mantenerse alejados por precaución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016590473008153057&partner=&hide_thread=false En Santa Lucía, se incendió un auto en plena calle pic.twitter.com/AYognCdDtP — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 28, 2026

Según las primeras informaciones, no se registraron personas heridas, aunque el incendio provocó momentos de tensión y temor entre los vecinos y automovilistas que pasaban por el sector. Un video del siniestro comenzó a circular rápidamente en redes sociales, dando cuenta de la magnitud del fuego.

Tirando baldazos de agua, vecinos controlaron el incendio.

En el lugar trabajó personal policial, que ordenó el tránsito y resguardó la zona mientras los bomberos lograban controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o viviendas cercanas. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio del rodado y la investigación continúa.