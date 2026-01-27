martes 27 de enero 2026

Inseguridad

Drogas y un importante botín: el operativo en Santa Lucía con un menor detenido

A partir de las tareas investigativas por un robo, se concretaron allanamientos en dos domicilios de Villa Don Arturo y los policías se llevaron una sorpresa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un procedimiento policial realizado en el departamento Santa Lucía derivó en el secuestro de drogas, dinero en efectivo y un importante botín de objetos presuntamente robados, además de la identificación de un menor de edad como principal sospechoso.

La investigación fue llevada adelante por la Sección Robos y Hurtos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, luego de la denuncia de una mujer por un robo ocurrido en su vivienda del barrio Puente Rufino. A partir de las tareas investigativas, se concretaron allanamientos en dos domicilios de Villa Don Arturo.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró herramientas, electrodomésticos y prendas de vestir vinculadas al hecho denunciado, además de otros elementos de dudosa procedencia. En el lugar también se incautaron sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y teléfonos celulares, que serán peritados para establecer su origen.

Fuentes judiciales confirmaron que el presunto autor del robo es un menor de edad, quien quedó a disposición de la autoridad competente. La causa continúa en investigación para determinar responsabilidades y establecer si el detenido está vinculado a otros hechos delictivos registrados en la zona.

