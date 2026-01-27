Drogas y un importante botín: el operativo en Santa Lucía con un menor detenido

Un procedimiento policial realizado en el departamento Santa Lucía derivó en el secuestro de drogas, dinero en efectivo y un importante botín de objetos presuntamente robados, además de la identificación de un menor de edad como principal sospechoso.

Violencia intrafamiliar Atacó a cuchillazos y a botellazos a su hermano en Santa Lucía y lo expulsaron de la propiedad

De no creer Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

La investigación fue llevada adelante por la Sección Robos y Hurtos de la UFI Delitos Contra la Propiedad , luego de la denuncia de una mujer por un robo ocurrido en su vivienda del barrio Puente Rufino. A partir de las tareas investigativas, se concretaron allanamientos en dos domicilios de Villa Don Arturo .

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró herramientas, electrodomésticos y prendas de vestir vinculadas al hecho denunciado, además de otros elementos de dudosa procedencia. En el lugar también se incautaron sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y teléfonos celulares, que serán peritados para establecer su origen.

Fuentes judiciales confirmaron que el presunto autor del robo es un menor de edad, quien quedó a disposición de la autoridad competente. La causa continúa en investigación para determinar responsabilidades y establecer si el detenido está vinculado a otros hechos delictivos registrados en la zona.