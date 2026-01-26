lunes 26 de enero 2026

Procedimiento

Un ladrón robó una bici en Santa Lucía, intentó huir y lo atraparon

El delincuente quedó preso y a disposición de la UFI Flagrancia por el delito de hurto agravado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-26 at 11.28.55

Un intento de hurto fue frustrado en el Barrio San Judas Tadeo, en el departamento de Santa Lucía, cuando un sujeto intentó sustraer una bicicleta y terminó detenido tras una breve persecución.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 5°, el hecho ocurrió cuando un joven de 23 años dejó su bicicleta, rodado 29, marca Olmo, en la puerta de un maxi kiosco. En ese momento, el malviviente identificado como Olivera, de 33 años, se apoderó del rodado e intentó darse a la fuga.

El damnificado advirtió la maniobra y comenzó a perseguir al ladrón, quien, al verse acorralado, arrojó la bicicleta a pocos metros del lugar. Minutos después, personal policial logró aprehender al sospechoso en el interior del Asentamiento Río San Juan, lote Nº 10.

Tras el procedimiento, intervino el ayudante fiscal y se dispuso el inicio del proceso de Flagrancia. El detenido quedó alojado a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por el delito de hurto agravado.

