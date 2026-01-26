lunes 26 de enero 2026

Motochorros abordaron a un delivery y le robaron: un adolescente fue detenido

El hecho ocurrió en la intersección de calle Cipolletti y calle 25 de Mayo, cuando el trabajador de reparto fue interceptado por un delincuente que se movilizaba en motocicleta junto a otro sujeto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un menor de 16 años fue aprehendido este lunes tras protagonizar un robo a un repartidor en el departamento Chimbas, donde la víctima fue despojada de su teléfono celular y otras pertenencias.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Cipolletti y calle 25 de Mayo, cuando el trabajador fue abordado por un delincuente que se movilizaba en motocicleta junto a otro sujeto. Bajo amenazas, le sustrajeron un teléfono iPhone 13, un bolso de color negro y una billetera negra con detalles marrones.

Tras el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga e ingresaron al barrio René Favaloro. Personal de la Motorizada inició un operativo en la zona y logró aprehender a uno de los involucrados, un adolescente de 16 años, domiciliado en ese mismo barrio.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en el interior de una vivienda el teléfono iPhone 13 sustraído y el bolso negro, que fueron reconocidos por la víctima. El menor quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras continúan las actuaciones para dar con el otro implicado y esclarecer completamente el hecho.

