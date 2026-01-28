El presidente Javier Milei difundió este miércoles en sus redes sociales un video con un audio atribuido a Cristina Fernández de Kirchner que volvió a generar impacto político, especialmente en San Juan . En la grabación, que data de su presidencia, la ex mandataria hace referencia a una visita a la provincia y hace referencia al exgobernador José Luis Gioja en el marco de una conversación donde advierte sobre la imposibilidad de pagar jubilaciones, fragmento que el actual jefe de Estado utilizó para volver a cuestionar al kirchnerismo y al sistema previsional.

Junto al material audiovisual, Milei acompañó la publicación con un mensaje de fuerte tono crítico. “Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo mofándose de lo que le dejan al sucesor. Luego, desde la oposición impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado. Por suerte están de salida… Fin”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016581607939883497&partner=&hide_thread=false Milei difundió un audio de Cristina Kirchner que menciona a San Juan y un exgobernador: "No va a poder pagar las jubilaciones" pic.twitter.com/ejahg5hkDI — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 28, 2026

El audio corresponde a una conversación informal de la ex presidenta en la que relata un intercambio previo a una visita a San Juan. En uno de los tramos, Fernández de Kirchner cuenta que envió a un interlocutor a dialogar con el entonces gobernador José Luis Gioja para conocer su visión sobre la situación económica y previsional. “Cuando va a San Juan le digo: ‘Sí, me invitó’. Bueno, andá vos y empezá a tirarle la lengua a ver qué te dice”, se escucha en la grabación.

Más adelante, la ex mandataria reproduce la respuesta que recibió tras ese encuentro: “La puta madre, tenías razón”. Luego, el audio incluye una de las frases que generó mayor repercusión política: “Andá, hablá con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017 no va a poder pagar las jubilaciones de parte mía”.

En el mismo relato, Cristina Fernández de Kirchner agrega que quien dialogaba con Gioja le comentó que, mientras el exgobernador hablaba, “se acordaba” de ella, e incluso estuvo a punto de advertirle sobre la imposibilidad de afrontar el pago de jubilaciones. El fragmento cierra con risas y comentarios distendidos: “No, no, lo que nos hemos reído con eso”.

La grabación se difundió por primera vez a comienzos de 2018 en el programa del periodista Luis Majul, por entonces al aire en Radio Berlín. Se trataba de conversaciones entre la ex presidenta y Oscar Parrilli, en las que analizaban la situación del peronismo tras la derrota electoral de 2015. De aquel audio también quedó instalada la frase “Que se suturen el orto”, dirigida a dirigentes que se habían alejado del Frente para la Victoria.

La reaparición del material se da en un contexto particular para Fernández de Kirchner, quien en las últimas semanas retomó de manera gradual su actividad política tras haber atravesado una apendicitis aguda que derivó en una cirugía y una prolongada internación. La ex vicepresidenta recibió el alta médica el 3 de enero de 2026 y continúa su recuperación en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

Desde ese espacio, convertido nuevamente en un centro de decisiones políticas, Cristina mantiene reuniones con dirigentes de su entorno más cercano, realiza ejercicios de rehabilitación y sostiene contactos telefónicos y por videollamada. En los últimos días recibió, entre otros, al diputado nacional Juan Grabois y al ex senador Oscar Parrilli, quien retomó un rol activo en el Instituto Patria.

En ese marco, Milei volvió a utilizar la difusión del audio como parte de su ofensiva discursiva contra el kirchnerismo, reavivando una polémica que, una vez más, tuvo a San Juan y a uno de sus exgobernadores como eje central del debate político nacional.