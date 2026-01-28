miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Milei difundió un audio de Cristina Kirchner que menciona a San Juan y un exgobernador: "No va a poder pagar las jubilaciones"

El Presidente compartió una vieja grabación atribuida a la expresidenta en la que se hace referencia a una visita a la provincia y al exgobernador José Luis Gioja. El fragmento volvió a encender el cruce político por el sistema previsional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
javier-milei-y-cristina-kirchner-20220127-1304702.jpg

El presidente Javier Milei difundió este miércoles en sus redes sociales un video con un audio atribuido a Cristina Fernández de Kirchner que volvió a generar impacto político, especialmente en San Juan. En la grabación, que data de su presidencia, la ex mandataria hace referencia a una visita a la provincia y hace referencia al exgobernador José Luis Gioja en el marco de una conversación donde advierte sobre la imposibilidad de pagar jubilaciones, fragmento que el actual jefe de Estado utilizó para volver a cuestionar al kirchnerismo y al sistema previsional.

Lee además
Milei recorrió la noche de Mar del Plata y cantó el Rock del gato junto a Fátima Florez.
En Mar del Plata

Milei cantó con Fátima Florez y después se presentó en la Derecha Fest: "Se les viene la noche a los zurdos"
milei tildo de don chatarrin a un magnate que realizo una importante inversion en san juan
Impacto empresarial

Milei tildó de "don Chatarrín" a un magnate que realizó una importante inversión en San Juan

Junto al material audiovisual, Milei acompañó la publicación con un mensaje de fuerte tono crítico. “Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo mofándose de lo que le dejan al sucesor. Luego, desde la oposición impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado. Por suerte están de salida… Fin”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016581607939883497&partner=&hide_thread=false

El audio corresponde a una conversación informal de la ex presidenta en la que relata un intercambio previo a una visita a San Juan. En uno de los tramos, Fernández de Kirchner cuenta que envió a un interlocutor a dialogar con el entonces gobernador José Luis Gioja para conocer su visión sobre la situación económica y previsional. “Cuando va a San Juan le digo: ‘Sí, me invitó’. Bueno, andá vos y empezá a tirarle la lengua a ver qué te dice”, se escucha en la grabación.

Más adelante, la ex mandataria reproduce la respuesta que recibió tras ese encuentro: “La puta madre, tenías razón”. Luego, el audio incluye una de las frases que generó mayor repercusión política: “Andá, hablá con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017 no va a poder pagar las jubilaciones de parte mía”.

En el mismo relato, Cristina Fernández de Kirchner agrega que quien dialogaba con Gioja le comentó que, mientras el exgobernador hablaba, “se acordaba” de ella, e incluso estuvo a punto de advertirle sobre la imposibilidad de afrontar el pago de jubilaciones. El fragmento cierra con risas y comentarios distendidos: “No, no, lo que nos hemos reído con eso”.

La grabación se difundió por primera vez a comienzos de 2018 en el programa del periodista Luis Majul, por entonces al aire en Radio Berlín. Se trataba de conversaciones entre la ex presidenta y Oscar Parrilli, en las que analizaban la situación del peronismo tras la derrota electoral de 2015. De aquel audio también quedó instalada la frase “Que se suturen el orto”, dirigida a dirigentes que se habían alejado del Frente para la Victoria.

La reaparición del material se da en un contexto particular para Fernández de Kirchner, quien en las últimas semanas retomó de manera gradual su actividad política tras haber atravesado una apendicitis aguda que derivó en una cirugía y una prolongada internación. La ex vicepresidenta recibió el alta médica el 3 de enero de 2026 y continúa su recuperación en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

Desde ese espacio, convertido nuevamente en un centro de decisiones políticas, Cristina mantiene reuniones con dirigentes de su entorno más cercano, realiza ejercicios de rehabilitación y sostiene contactos telefónicos y por videollamada. En los últimos días recibió, entre otros, al diputado nacional Juan Grabois y al ex senador Oscar Parrilli, quien retomó un rol activo en el Instituto Patria.

En ese marco, Milei volvió a utilizar la difusión del audio como parte de su ofensiva discursiva contra el kirchnerismo, reavivando una polémica que, una vez más, tuvo a San Juan y a uno de sus exgobernadores como eje central del debate político nacional.

Temas
Seguí leyendo

Milei incluyó la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias

Scott Bessent volvió a elogiar a Javier Milei: "Está pasando de ser un gran pensador a un político maduro y genial"

Milei partirá rumbo a Mar del Plata para participar del Derecha Fest

Milei volverá a Estados Unidos para encabezar un mega evento de inversiones en Nueva York

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

El Gobierno Nacional calificó de "muy fructífero" el viaje de Javier Milei a Davos

Javier Milei volvió a apoyar a Trump por su intervención en Venezuela: "Está haciendo un trabajo excelente"

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del "300% al 30%" y pidió a los políticos que "dejen de fastidiar"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los gremios duros de la cgt debaten acciones contra la reforma laboral
Conflicto

Los gremios "duros" de la CGT debaten acciones contra la reforma laboral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores del dique

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona
Temporal

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Te Puede Interesar

Más allá de la Circunvalación, este 2026 se perfila como un año de intensa actividad para la obra pública provincial, con un incremento proyectado de entre el 30% y el 40% en el presupuesto en comparación con el periodo 2025.
Avances

Circunvalación de San Juan: ya iniciaron tareas para la histórica repavimentación del anillo completo

Por Redacción Tiempo de San Juan
El adolescente estuvo involucrado en el robo a una distribuidora.
En problemas

Un menor, en el ojo de la tormenta: lo atraparon tras un robo en Rivadavia y ahora volvió a caer por secuestrar $1.000.000 en bebidas y cigarrillos

Zonda está asentada sobre abanicos aluviales activos, cauces que permanecen secos gran parte del año pero se activan con fuerza durante lluvias intensas en la Sierra del Tontal. video
Crecientes de verano

Por qué se inunda Zonda

Con cambios en el recorrido, se corre el capítulo V de la Vuelta a San Juan
Ciclismo

Con cambios en el recorrido, se corre el capítulo V de la Vuelta a San Juan

Milei difundió un audio de Cristina Kirchner que menciona a San Juan y un exgobernador: No va a poder pagar las jubilaciones
Impactante

Milei difundió un audio de Cristina Kirchner que menciona a San Juan y un exgobernador: "No va a poder pagar las jubilaciones"