Javier Milei volvió a apoyar a Trump por su intervención en Venezuela: "Está haciendo un trabajo excelente"

El presidente Javier Milei volvió a apoyar este jueves la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y sostuvo que la gestión de Donald Trump está desarrollando un trabajo de estabilización del país en tres etapas. Además, reiteró su preocupación por la situación del gendarme Nahuel Gallo, uno de los argentinos que siguen presos del régimen chavista.

"El trabajo que está haciendo EE. UU. en Venezuela es excelente y está dando resultados. Están liberando presos políticos", celebró Milei en una entrevista con la agencia Bloomberg desde el Foro Internacional de Davos.

En ese sentido, expresó particular preocupación por el gendarme argentino Nahuel Gallo, aunque confió en el proceso que está llevando a cabo EE.UU.: "Vemos de forma optimista cómo se están dando las cosas".

Asimismo, valoró el rol de María Corina Machado, principal líder de la oposición en Venezuela, aunque consideró que aún no es momento de que esté en el poder, sino que priorizó una estabilización.

"A cualquier alternativa, la propia fuerza del régimen puertas adentro lo va a hacer fracasar. Ya habrá lugar para la transición democrática después de la reconstrucción", indicó el mandatario argentino.

Sin embargo, expresó su "aprecio y valoración enorme" hacia Corina Machado, a quien señaló como una "gran amiga" y "gran defensora de la libertad".

En esa línea, sostuvo que es "muy adecuado el plan del gobierno de EE.UU. en tres etapas: estabilización, reconstrucción y luego la transición a la democracia". Y evaluó que "no sería posible hacerlo de otra manera".

"Quiero destacar la enorme tarea del presidente Trump y de Marco Rubio en extraer al narcotirano dictador asesino Maduro, que además se dedicaba a propagar el terrorismo por toda la región, financiando campañas, actos terroristas en la calle, complicándole la vida a todos los gobiernos que no fueran del socialismo de siglo XXI", denunció Milei.

Y consideró que Argentina es uno de "los países que hemos sufrido y seguimos padeciendo el socialismo del siglo XXI en la estructura del Estado".

"Trabajan como policías del pensamiento durante sus gestiones y actúan como espías cuando están fuera del poder. Se dedican a sabotear a gobiernos de signos distintos", apuntó.

Milei aseguró que comerciar con China no entra en conflicto con el swap de EE. UU.

En otro tramo de la entrevista, Milei destacó el rol de China como "socio comercial" de Argentina y, ante la consulta sobre si esto no entraba en conflicto con el swap con Estados Unidos, respondió que no.

"Yo gobierno para 47,5 millones de argentinos y tomo decisiones que les favorecen a los argentinos. Parte de ello es que Argentina sea un país más abierto. Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India. Quiero una economía abierta. Argentina es el país más cerrado del mundo en relación con su PBI per cápita", indicó.

“Para nosotros China es una fuente de oportunidades para expandir mercados”, explicó, aunque fue categórico sobre su posicionamiento estratégico. “Cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos”, afirmó.

Y consultado sobre anunciado el acuerdo bilateral con Estados Unidos, respondió de forma escueta pero optimista: “Estamos listos para firmarlos. Estamos en los detalles. Muy pronto vamos a tener buenas noticias”.

