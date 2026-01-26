lunes 26 de enero 2026

Scott Bessent volvió a elogiar a Javier Milei: "Está pasando de ser un gran pensador a un político maduro y genial"

El secretario del Tesoro norteamericano destacó el crecimiento del Presidente. Dijo también que la Argentina es “la pieza clave de la estrategia de Estados Unidos en América Latina”

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ratificó sus elogios al presidente Javier Milei. Así lo hizo al destacar su gestión al frente de la Casa Rosada desde diciembre de 2023 y la evolución como dirigente político en este tiempo. Sus halagos se produjeron días después de que el líder de La Libertad Avanza expusiera en el Foro Económico de Davos, un encuentro de trascendencia global.

"Milei está pasando de ser un gran candidato y un gran pensador a convertirse en un político maduro y genial", celebró el funcionario norteamericano. Durante una entrevista, también remarcó el rol que desempeña el país para el gobierno de Donald Trump. "La Argentina se ha convertido en la pieza clave de la estrategia de Estados Unidos para América Latina", consideró.

Bessent se refirió a las elecciones legislativas de octubre pasado y los efectos del triunfo de La Libertad Avanza por más del 40% de los votos en todo el país. "Milei arrasó con todas las encuestas y obtuvo una gran victoria", analizó el secretario del Tesoro. "Creo que lo más importante, según entiendo, es que el Presidente ganó un grupo completamente nuevo: los jóvenes y el segmento más pobre de la sociedad votaron por él, porque son los que más sufren bajo el kirchnerismo y el peronismo”, agregó.

Además, Bessent reivindicó el apoyo financiero a la Argentina antes de aquellos comicios de medio término. “Estaba muy claro que los kirchneristas estaban intentando provocar una alteración en el mercado para afectar la elección”, expresó. Y continuó sobre el tema: "Todos decían, 'Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo. Pudimos fortalecer a Argentina, dar apoyo al gobierno, al país, y, lo más importante, al pueblo argentino”.

Según explicó el funcionario, se trató de una operación crediticia, en la que el gobierno de Milei ya devolvió U$S2.500 millones y Estados Unidos vio una retribución financiera. “Terminamos ganando dinero, creo que ha sido grandioso para todos”, aseguró.

En tono optimista, Bessent habló sobre el futuro de la economía argentina y adelantó que "una de las mayores compañías mineras del mundo” planea una inversión de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en el país.

Para el secretario del Tesoro, eso era inviable bajo “el robo y la corrupción del gobierno de los Kirchner”.

FUENTE: Crónica

