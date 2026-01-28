Un menor, en el ojo de la tormenta: lo atraparon tras un robo en Rivadavia y ahora volvió a caer por secuestrar $1.000.000 en bebidas y cigarrillos

El adolescente estuvo involucrado en el robo a una distribuidora.

Un menor de edad volvió a quedar en el centro de una causa judicial luego de ser nuevamente detenido este miércoles, acusado de protagonizar un nuevo robo contra una distribuidora. Según informaron fuentes policiales, el joven habría sustraído mercadería valuada en alrededor de un millón de pesos, entre bebidas y cigarrillos.

La Bebida Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

El hecho que derivó en el nuevo operativo ocurrió durante la madrugada del último lunes, cerca de las 6 de la mañana. Las cámaras de seguridad del comercio registraron el momento en el que el menor ingresó al lugar, presuntamente acompañado por otros jóvenes, y se llevó una importante cantidad de productos. Con esas imágenes como prueba clave, la Policía avanzó en la investigación y concretó un allanamiento.

image

image Imágenes del robo a la distribuidora, durante el último lunes.

Durante el procedimiento estuvieron presentes funcionarios judiciales, quienes supervisaron las actuaciones. Tras ser localizado, el menor fue trasladado en primera instancia a la Comisaría 38°, y luego derivado al Instituto de Menores Nazario Benavidez, donde quedó alojado por disposición de la Justicia.

Esta nueva detención se suma a un antecedente inmediato que ya había generado fuerte repercusión en Rivadavia. El pasado sábado, el mismo menor había sido aprehendido en el marco de un impactante operativo encabezado por la Brigada de Investigaciones Oeste, que permitió esclarecer una seguidilla de robos contra la Fundación Tweety, vinculada a la Unión Vecinal del Barrio Camus.

image

Aquella investigación reveló que entre fines de diciembre y mediados de enero se habían cometido varios ilícitos que afectaron a una institución deportiva y social, provocando importantes pérdidas materiales. Tras una tarea de seguimiento que se extendió hasta La Bebida, los investigadores identificaron al joven como principal sospechoso y realizaron allanamientos en el barrio Sierras de Marquesado.

En esos procedimientos, la Policía recuperó numerosos elementos robados —desde reflectores y prendas deportivas hasta electrodomésticos y herramientas—, pero además se topó con un hallazgo que elevó el caso a otra dimensión: el secuestro de una gran cantidad de estupefacientes. En distintos domicilios se incautaron plantas de cannabis, marihuana fraccionada, cigarrillos armados y semillas, lo que motivó la intervención de Drogas Ilegales y de la Fiscalía Federal.

Además, durante los allanamientos una vecina declaró haberle comprado bebidas alcohólicas y energizantes al menor días antes, mercadería que coincidía con productos denunciados como robados de una distribuidora, dato que ahora cobra mayor relevancia tras el nuevo hecho.