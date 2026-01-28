Borrachos, tres hermanos armaron un escándalo en un boliche sanjuanino y terminaron en la comisaría

Tres hermanos protagonizaron un violento episodio en la madrugada de este miércoles dentro y fuera de un boliche ubicado sobre Avenida Libertador , en Desamparados . El escándalo comenzó en el interior del local y terminó con los involucrados trasladados a una comisaría.

Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, los tres hombres se encontraban en estado de ebriedad y comenzaron a causar disturbios dentro del boliche, lo que obligó al personal de seguridad a retirarlos del lugar. Sin embargo, una vez en la vereda, la situación lejos de calmarse se agravó.

Ante los gritos y desorden que continuaban en la puerta del local, los empleados del boliche dieron aviso a un patrullero que circulaba por la zona. Al ser entrevistados por los efectivos, los tres sujetos aseguraron ser policías, motivo por el cual los uniformados les solicitaron la correspondiente credencial.

De acuerdo a lo informado por la fuerza, solo uno de ellos pudo acreditar pertenecer a la Policía de San Juan. Se trata de Francisco Olivares, de 33 años, quien ostenta la jerarquía de cabo y presta servicios en el D-2. Sus hermanos, Lucas Emanuel Olivares (33) y Enzo Ariel Olivares (27), no pudieron justificar lo que habían manifestado.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana en la puerta del boliche Renata, ubicado sobre avenida Libertador al oeste de calle Ameghino. Debido a la situación, los tres hermanos fueron trasladados a la Seccional 4ª.

En primera instancia intervino la Base del Sistema Acusatorio y luego se dio participación a la UFI Flagrancia. No obstante, desde ese organismo desestimaron avanzar con una causa penal. El fiscal Carlos Rodríguez dispuso que se labraran actas contravencionales.

Finalmente, desde el Juzgado de Faltas de Primera Nominación se les aplicaron actas por estado de ebriedad y desorden en la vía pública, y en el caso de dos de ellos, por hacerse pasar por miembros de una fuerza de seguridad.