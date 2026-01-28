Paso de Agua Negra: éxito de la info en tiempo real y tránsito a full hacia las playas chilenas

El Paso Internacional de Agua Negra atraviesa un veranito marcado por una fuerte modernización en la gestión de la información y la seguridad vial, consolidándose como una opción favorita para quienes buscan las playas de Chile . Claudia Sarmiento, directora de Relaciones Institucionales de San Juan, señaló que la reciente implementación de la página web oficial por parte del gobierno provincial logró centralizar todos los requerimientos y consultas de la gente en un solo sitio.

Esta herramienta, que lleva apenas unos diez días operativa, permite a los viajeros conocer en vivo y momento a momento si el paso se encuentra habilitado, además de dar teléfonos de contacto y detalles sobre la documentación necesaria para personas, vehículos y autorizaciones de menores.

image

La infraestructura del complejo fronterizo también mejoró para optimizar la experiencia del usuario. Se está llevando adelante la renovación total de la señalética y cartelería, incorporando el dominio de la página web para que los turistas la consulten permanentemente durante su trayecto. Además, con la idea de dar un viaje más seguro, se instalaron cuatro tótems SOS distribuidos estratégicamente entre el complejo, el control de Guardia Vieja, la barrera de Gendarmería y el límite internacional. Estos puntos de emergencia se complementan con un puesto de salud de primeros auxilios ubicado en Guardia Vieja, a 38 kilómetros del complejo fronterizo, para asistir a los conductores en el paso más alto del país, situado a 4.780 metros de altura.

image

La seguridad se sustenta en una red de comunicación integral que vincula a Gendarmería, el 911, bomberos y el Ministerio de Salud a través del Hospital Tomás Perón. Este sistema coordinado ya ha demostrado su efectividad al asistir a personas con síntomas de apunamiento o vehículos con desperfectos mecánicos. Ante las recientes contingencias climáticas y tormentas que afectaron las rutas de conexión, el trabajo mancomunado entre Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y Gendarmería permitió una rápida intervención para despejar el camino y rehabilitar el tránsito a la brevedad, garantizando la continuidad del flujo hacia el país vecino.

En cuanto al movimiento migratorio, las estadísticas reflejan una intensa actividad en lo que va de la temporada alta. Hasta el último reporte, un total de 42.210 personas transitaron por el paso, lo que representa el movimiento de 11.767 vehículos. Sarmiento subrayó, en diálogo con Radio Sarmiento, que aunque las cifras muestran un porcentaje levemente menor al del año anterior, los números son sumamente positivos y confirman que los turistas siguen eligiendo el Paso de Agua Negra por sobre otras alternativas internacionales debido a las facilidades y el acompañamiento institucional.

Si querés visitar la web oficial del Paso de Agua Negra con todo lo que tenés que saber para planificar tu viaje, hacé click acá.