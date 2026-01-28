miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Verano movido

Paso de Agua Negra: éxito de la info en tiempo real y tránsito a full hacia las playas chilenas

La directora de Relaciones Institucionales de San Juan, Claudia Sarmiento, destacó el éxito de la nueva plataforma de información en tiempo real y el despliegue de asistencia que ya permitió el cruce de más de 42 mil personas hacia Coquimbo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Paso Internacional de Agua Negra atraviesa un veranito marcado por una fuerte modernización en la gestión de la información y la seguridad vial, consolidándose como una opción favorita para quienes buscan las playas de Chile. Claudia Sarmiento, directora de Relaciones Institucionales de San Juan, señaló que la reciente implementación de la página web oficial por parte del gobierno provincial logró centralizar todos los requerimientos y consultas de la gente en un solo sitio.

Lee además
agua negra, el oasis jachallero mas elegido por los sanjuaninos
Tiempo de verano en SJ

Agua Negra, el oasis jachallero más elegido por los sanjuaninos
Balance: la actividad en el Paso de Agua Negra durante los primeros 19 días de 2026.
Temporada 2025-2026

Repuntó el tránsito por el Paso de Agua Negra: en enero se duplicó la actividad
image

Esta herramienta, que lleva apenas unos diez días operativa, permite a los viajeros conocer en vivo y momento a momento si el paso se encuentra habilitado, además de dar teléfonos de contacto y detalles sobre la documentación necesaria para personas, vehículos y autorizaciones de menores.

image

La infraestructura del complejo fronterizo también mejoró para optimizar la experiencia del usuario. Se está llevando adelante la renovación total de la señalética y cartelería, incorporando el dominio de la página web para que los turistas la consulten permanentemente durante su trayecto. Además, con la idea de dar un viaje más seguro, se instalaron cuatro tótems SOS distribuidos estratégicamente entre el complejo, el control de Guardia Vieja, la barrera de Gendarmería y el límite internacional. Estos puntos de emergencia se complementan con un puesto de salud de primeros auxilios ubicado en Guardia Vieja, a 38 kilómetros del complejo fronterizo, para asistir a los conductores en el paso más alto del país, situado a 4.780 metros de altura.

image

La seguridad se sustenta en una red de comunicación integral que vincula a Gendarmería, el 911, bomberos y el Ministerio de Salud a través del Hospital Tomás Perón. Este sistema coordinado ya ha demostrado su efectividad al asistir a personas con síntomas de apunamiento o vehículos con desperfectos mecánicos. Ante las recientes contingencias climáticas y tormentas que afectaron las rutas de conexión, el trabajo mancomunado entre Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y Gendarmería permitió una rápida intervención para despejar el camino y rehabilitar el tránsito a la brevedad, garantizando la continuidad del flujo hacia el país vecino.

En cuanto al movimiento migratorio, las estadísticas reflejan una intensa actividad en lo que va de la temporada alta. Hasta el último reporte, un total de 42.210 personas transitaron por el paso, lo que representa el movimiento de 11.767 vehículos. Sarmiento subrayó, en diálogo con Radio Sarmiento, que aunque las cifras muestran un porcentaje levemente menor al del año anterior, los números son sumamente positivos y confirman que los turistas siguen eligiendo el Paso de Agua Negra por sobre otras alternativas internacionales debido a las facilidades y el acompañamiento institucional.

Si querés visitar la web oficial del Paso de Agua Negra con todo lo que tenés que saber para planificar tu viaje, hacé click acá.

Temas
Seguí leyendo

Rescataron a una familia varada en el Paso de Agua Negra

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona
Temporal

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Te Puede Interesar

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete
Robo armado

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Economía familiar

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40
Inclemencias climáticas

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40