miércoles 28 de enero 2026

Operativo

Detuvieron a dos hombres por un violento robo armado en Capital

El asalto ocurrió en una vivienda de Capital y fue esclarecido tras el análisis de cámaras de seguridad y allanamientos en distintos barrios. La Justicia investiga si los detenidos están vinculados a otros hechos similares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (26)

Efectivos de la Brigada de Investigación Central D-5, dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial, detuvieron a dos hombres, uno mayor de edad y otro menor, en el marco de una investigación por un robo agravado cometido en una vivienda del departamento Capital.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de calles Juan B. Justo y Santa Fe. Según la denuncia, los delincuentes ingresaron tras escalar una pared medianera y utilizaron armas de fuego para intimidar a los moradores. Durante el asalto, sustrajeron una notebook, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación personal.

Además, los investigadores indicaron que los asaltantes permanecieron un tiempo dentro de la vivienda, donde incluso consumieron alimentos y bebidas pertenecientes a la familia damnificada.

A partir de una intensa labor investigativa, que incluyó el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad privadas y del sistema de monitoreo del CISEM, los efectivos lograron identificar a los sospechosos y establecer los lugares donde se ocultaban los elementos robados.

Con orden judicial, se realizaron allanamientos en tres viviendas de los barrios Cabot y Costa Canal II, en la zona de Concepción, departamento Capital. Durante los procedimientos se secuestraron elementos directamente vinculados a la causa, además de otros objetos de dudosa procedencia, entre ellos joyas y medallas.

