Detuvieron a dos hombres por un violento robo armado en Capital

Efectivos de la Brigada de Investigación Central D-5, dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial, detuvieron a dos hombres, uno mayor de edad y otro menor, en el marco de una investigación por un robo agravado cometido en una vivienda del departamento Capital.

Inseguridad Drogas y un importante botín: el operativo en Santa Lucía con un menor detenido

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de calles Juan B. Justo y Santa Fe. Según la denuncia, los delincuentes ingresaron tras escalar una pared medianera y utilizaron armas de fuego para intimidar a los moradores. Durante el asalto, sustrajeron una notebook, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación personal.

Además, los investigadores indicaron que los asaltantes permanecieron un tiempo dentro de la vivienda, donde incluso consumieron alimentos y bebidas pertenecientes a la familia damnificada.

A partir de una intensa labor investigativa, que incluyó el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad privadas y del sistema de monitoreo del CISEM, los efectivos lograron identificar a los sospechosos y establecer los lugares donde se ocultaban los elementos robados.

Con orden judicial, se realizaron allanamientos en tres viviendas de los barrios Cabot y Costa Canal II, en la zona de Concepción, departamento Capital. Durante los procedimientos se secuestraron elementos directamente vinculados a la causa, además de otros objetos de dudosa procedencia, entre ellos joyas y medallas.